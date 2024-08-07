Zeynep Yetgil, Annika Wendle karşısında 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 7 Ağustos 2024 15:11 - Güncelleme: 7 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Alman Annika Wendle karşısında 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu. Çeyrek final mücadelesini kaybeden Yetgil, Annika Wendle'ın finale kalması durumunda bronz madalya için repesajda mücadele edecek.