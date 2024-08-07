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Zeynep Yetgil, Annika Wendle karşısında 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Zeynep Yetgil, Annika Wendle karşısında 5-0 öndeyken tuşla mağlup oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, Alman Annika Wendle karşısında 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu. Çeyrek final mücadelesini kaybeden Yetgil, Annika Wendle'ın finale kalması durumunda bronz madalya için repesajda mücadele edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, çeyrek final maçını kaybetti.

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda kadınlar 53 kilo son 16 turunda Hindistanlı Antim Panghal'ı mağlup eden milli sporcu, çeyrek finalde Alman Annika Wendle ile karşı karşıya geldi.

Zeynep Yetgil, müsabakada 5-0 öndeyken rakibine tuşla mağlup oldu.

Milli sporcu, Alman güreşçinin finale kalması halinde bronz madalya için repesajda mücadele verecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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