Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
ZTK'da 5.tur kura çekimi bugün Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Futbolseverler arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak? sorularına yanıt arıyor. Detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı olacak? merak ediliyor. ZTK 5. tur kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da dahil olarak toplam 32 ekip katıldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI TEK MAÇ MI OYNANACAK?
ZTK'da 5. tur maçları tek maç eleme olarak oynanacak. Takımların maçlarının ne zaman oynanacağı ise henüz belli olmadı.
ZTK 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OLACAK?
9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları gerçekleşecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR ELEME EŞLEŞMELERİ!
Beşiktaş-Eyüpspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor
RAMS Başakşehir-Boluspor
Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor
EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü
Fenerbahçe-Adanaspor
Galatasaray-Ümraniyespor
Gaziantep FK-Bodrumspor
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor
Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor
Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor
Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği
TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe
Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor
Trabzonspor-Manisa FK
Tek maçsa sürprize çok açık olacak maçlar
Tek maç olması en mantıklısı zaten arada çok seviye farkı var çünkü