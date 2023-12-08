8 Aralık 2023 15:27 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:35

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı olacak? merak ediliyor. ZTK 5. tur kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da dahil olarak toplam 32 ekip katıldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI TEK MAÇ MI OYNANACAK?

ZTK'da 5. tur maçları tek maç eleme olarak oynanacak. Takımların maçlarının ne zaman oynanacağı ise henüz belli olmadı.

ZTK 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OLACAK?

9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR ELEME EŞLEŞMELERİ!

Beşiktaş-Eyüpspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

RAMS Başakşehir-Boluspor

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK