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    • Haberler > Spor > Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak?

    Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak?
    Ziraat Türkiye Kupası, Futbol, Ztk Kura Çekimi

    ZTK'da 5.tur kura çekimi bugün Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Futbolseverler arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak? sorularına yanıt arıyor. Detaylar...

    Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı olacak? merak ediliyor. ZTK 5. tur kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor da dahil olarak toplam 32 ekip katıldı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak?

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI TEK MAÇ MI OYNANACAK?

    ZTK'da 5. tur maçları tek maç eleme olarak oynanacak. Takımların maçlarının ne zaman oynanacağı ise henüz belli olmadı. 

    ZTK 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OLACAK?

    9, 10 ve 11 Ocak tarihlerinde Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları gerçekleşecek.

    Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçları tek maç mı oynanacak? ZTK 5. tur maçları nasıl olacak?

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR ELEME EŞLEŞMELERİ!

    Beşiktaş-Eyüpspor

    VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

    RAMS Başakşehir-Boluspor

    Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

    EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

    Fenerbahçe-Adanaspor

    Galatasaray-Ümraniyespor

    Gaziantep FK-Bodrumspor

    MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

    Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

    Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

    Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

    Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

    TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

    Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

    Trabzonspor-Manisa FK

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    Ferhat 8 Aralık 2023 16:18

    Tek maçsa sürprize çok açık olacak maçlar

    Mehmet Er 8 Aralık 2023 16:17

    Tek maç olması en mantıklısı zaten arada çok seviye farkı var çünkü

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