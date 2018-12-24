Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’deki otomobil kullanıcılarının ikinci el satın alma alışkanlıklarına yönelik önemli bir araştırma yayınlandı. Rapora göre, satın alma nedenleri arasında yüzde 68 ile tanıdığı ve güvendiği birinin aracını satışa çıkarması en başta geliyor. Katılımcıların yüzde 36’sı uygun fiyat nedeniyle ikinci ele yönelirken, ikinci el araçtan istenilen en temel beklentiler arasında yüzde 21 ile aracın hasarsız olması öne çıkıyor. İkinci el araç almanın endişeli ve yorucu bir süreç olduğunu rakamlarla ortaya koyan araştırma, yaşanan endişelerin başında yüzde 43 ile aracı uzak bir yerden almanın geldiğine dikkat çekiyor.

KİLOMETRE TAKINTISI YÜZDE 15

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketi olarak ön plana çıkan LeasePlan’nın Türkiye ofisi tarafından yayınlanan CarNext.com Araştırma Raporu, katılımcıların yüzde 16’sının aracın temiz ve bakımlı olmasına dikkat ettiğini ve yüzde 15’nin az kilometre yapmış olmasına, yalnızca yüzde 8’i ise motorun mekanik aksamlarının düzgün çalışıyor olmasına dikkat ettiğini ortaya koyuyor. Önde gelen konulardan bir diğeri ise endişe, sadece yüzde 5’lik bir kitle ikinci el araç alırken endişesi olmadığını belirtiyor.

İKİNCİ EL BAKMAK YORUYOR

Her 10 tüketiciden 7’si herhangi bir problem ve olumsuzluk ile karşılaşmıyor ama süreç bu kadar da rahat işlemiyor. İkinci el araç satın alan kullanıcıların yüzde 62’si bu süreçte oldukça yorulduğunu belirtiyor. Karşılaşılan problemlerin başında yüzde 8 ile aracın bakımsız olması gelirken katılımcıların yüzde 6’sı motorun problemli olması, yüzde 5’i masraf çıkarması ve yine yüzde 5’lik bir kısmı kilometrenin düşürülmesi gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade ediyor.

İADE GARANTİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İkinci el araç satın almak başlı başına zorlu bir süreç. Araştırmada görüldüğü üzere her 10 kişiden yaklaşık 7’si tanıdığı ve güvendiği, eş-dost dediğimiz kişilerin araçlarını satın almaya yöneliyor. Bu noktada, CarNext.com hizmetimiz sayesinde, ikinci el araç almak isteyenlerin söz konusu problemlerini ortadan kaldırıyoruz” dedi. Oktay, “İkinci el araç satın almak isteyenler, ilgilendikleri aracın tüm bakım geçmişini, detaylı fotoğraflarını ve tüm özelliklerini sistemimizde online olarak inceleyebiliyor. İlgilendikleri aracı dilerlerse Acıbadem Showroomu’muzda görebiliyorlar. Üstelik satın aldıktan sonra memnun kalmadıkları herhangi bir nokta olması halinde 14 gün içinde iade garantisi sunuyoruz” şeklinde konuştu.