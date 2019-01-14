Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Hafta içi gerçekleştirilen Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yıllık değerlendirme toplantında konuşan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün önemli başlıklara değindi. OSD’nin kuruluşunun 45. yılında da, otomotiv sanayiinin gelişimi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Yenigün; “2018 yılında motorlu araçların küresel gelişimine baktığımızda, yüzde 0,3 azalma görüyoruz. 2018’de dünyada 97 milyon araç üretimi gerçekleşti ve küresel otomotiv pazarı yüzde 0,2 azaldı. Türkiye’ye baktığımızda ise geçmişten bu yana dalgalanmalar yaşayan otomotiv pazarımız ilk kez 2015 yılında 1 milyon 19 bin adet ile rekor seviyeye ulaşmıştı. 2016’da durağanlaşma ardından 2017 yılında da 1 milyon adet sınırının gerisinde kalındı. Geride bıraktığımız 2018 yılında yaşanan ekonomik hareketlilik ile birlikte, toplam üretim bir önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 1 milyon 550 bin 150 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv pazarımız bir önceki yıla göre ciddi bir daralma yaşadı. Bu sebeplerden dolayı, küresel otomotiv pazarı içerisindeki payımız da yüzde 1 seviyesinin altında kaldı” dedi. 2018 yılında, üretiminin 1 milyon 318 bin 869 adedinin ihraç edildiğini ve geçen yıla oranla yüzde 1 azalma olduğunu sözlerine ekleyen Yenigün şöyle devam etti: Ancak ben bu yüzde 1’i küçülme olarak görmüyorum. İhracattaki büyümemizin durağanlaştığını söyleyebiliriz. Bu dönemde ihracat, paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 11 artarken, avro bazında ise yüzde 6 arttı. Buna göre, toplam otomotiv ihracatı 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı 12,4 milyar dolar ile 2018 yılını kapattı…

VERGİ İNDİRİMLERİ MÜHİM

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün 2019 yılı beklentileri için şunları söyledi: Yükselen korumacı politikalar, zorlasan rekabet ve küresel ekonomide görülen yavaşlama ile zor bir yıl olacak. Trump liderliğindeki ticaret savaşları ve korumacılık eğilimlerinin yansıra, en önemli ihracat pazarımız AB’de beklenen yavaşlama ile Brexit süreci önemli balıklar arasında. OSD olarak, 2019’da Türkiye otomotiv pazarında yüzde 27’lik daralmayla 470 bin adetler bandında kapanmasını ön görüyoruz. Üretim ve ihracat performansımız ise sürekliliğini koruyacak. Üretim tarafında yüzde 8’lik bir azalma olabilir. ÖTV ve KDV indirimlerinin seçimler sonrası devam etmezse ithal araçların pazardaki payı artar ancak indirimler sürerse yerli üretim araçlara eğilim de devam edecektir…

TAKDİR EDİLMESİ GEREKEN BİR BAŞARI

Yılın 13 milyar dolara yakın bir dış ticaret fazlasıyla kapanmasını ön görmekteyiz. Bu başarıyı takdir etmeli ve sektör olarak mutlaka korumalıyız. Sanayimizin kg başına ihracat değerlerine bakıldığında ana sanayimizin 2016 yılından bu yana artış trendinde olduğunu ve Türkiye genelinin çok üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Türkiye’nin toplam ihracatı göz önüne alındığında kg başına ihracat değerimiz 1,29 dolar iken, otomotivde bizim sattığımız her bir kg eşittir 9,53 dolar ediyor. Yani sektör ortalamasının 7.5 katı oranında kg başına ihracat değerimiz bulunuyor.