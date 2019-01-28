Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Markanın Derince fabrikasında geçtiğimiz yıl 34 bin tonluk ihracat hacmine ulaşılırken, Arjantin’den Suudi Arabistan’a, Amerika Birleşik Devletleri’nden Hollanda’ya kadar toplam 61 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Shell & Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak “Pazar liderliğimizi, inovasyon gücümüz sayesinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize yüksek performans alacakları ürünler sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek. Başarımızda emeği olan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Her yıl AR-GE çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapan Shell, ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya’da madeni yağ konusunda uzmanlaşmış araştırma laboratuvarları bulunuyor. Madeni yağ, baz yağ ve gres alanlarında 150’den fazla patenti bulunan şirketin Derince tesisleri ise bu bölgedeki en büyük üretim kapasitesini barındırıyor.