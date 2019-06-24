Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Renault’un yeni nesil tasarım dili hakkında net bir duruş sergileyen yeni Clio, bir önceki modeli ile hiçbir kaporta parçası birbirine uymayacak derecede değişim geçirmiş vaziyette. Ön taraftan başlayan akıcı çizgiler aydınlatmalardan kapı kollarına kadar tüm detaylarda kendini gösteriyor. Bu değişim iç tarafta da devam ediyor. Ön konsol, direksiyon, havalandırma detayları koltuklar ve hatta kapı içi tasarımlar bile değişimden nasibini almış durumda.

Yeni Clio, 360 derece kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan sürüşe yardımcı destek sistemlerine (ADAS) ev sahipliği yapıyor. Bu sistemin en dikkat çekici özelliği ise otonom teknolojisine geçişin ilk adımları olması. Euro NCAP’ten 5 yıldız alan araç ev sahipliği yaptığı birçok güvenlik ve teknoloji donanımlarında en güncel versiyonları kullanıyor.

YENİ CLIO'YA YENİ MOTORLAR

Beş farklı benzinli motor ve iki dizel ünite olarak müşterilerin beğenisine sunulacak yeni Clio, E-TECH adını alan hibrit motor seçeneğini önümüzdeki yıl motor yelpazesine alacak. İlk etapta 1,0 litre 65 ve 75 beygirlik manuel, turbo beslemeli ve yine 1,0 litre 100 beygirlik otomatik seçeneğe, turbo beslemeli 1,3 litrelik TCe EDC 130 beygir eşlik ederken 1,0 ve 1,3 litrelik motorlar Clio ailesinde ilk defa yer alacak. Dizel tarafta ise kendini ispatlamış 85 ve 115 beygirlik motorlar görev yapacak.

ÇAĞDAŞ: CLIO'LARIN EN İYİSİ

Lizbon’da gerçekleştirilen global lansmanda konuyla ilgili açıklama yapan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “Yeni Clio, Renault markasının, bütün ürün gamına yansıyan yeni tasarım dilinin miladı olan bir önceki neslinin DNA’sını taşıyor. Kaliteli iç mekânındaki teknolojik devrim ile rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Üst segmentlere ait güvenli sürüş özellikleri ayrıca segmentinde ilk ve inovatif donanımları ile yeni Clio’yu Türkiye’de ekim ayında otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. Renault olarak yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyoruz. Türkiye’de OYAK Renault Fabrikalarında üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz Yeni Clio “Clio’ların en iyisi” olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Avrupa ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı pazar performansımızı yeni Clio ile sürdürerek liderliğimizi pekiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİM İÇERİDE DEVAM EDİYOR

Renault ürün gamında sunulan en büyük ekrana ev sahipliği yapan iç mekân “Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konsepti ile Yeni Clio’da yer alıyor. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı kabinde sürücü bölümünün ergonomisine ayrı bir özen göstermiş. Geleneksel analog kadranların yerine ilk kez dijital bir ekran sunulurken, 7 ila 10 inçlik TFT ekranlar sürüş deneyimini kişiselleştirme imkânı sunuyor. BOSE premium ses sistemi ile farkllı deneyimler vadeden yeni Clio, 391 litre ile sınıfında başarılı bir bagaj hacmi sunuyor. Aracın iç saklama hacmi ise 26 litre artırılarak segmentindeki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.