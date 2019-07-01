Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Festivali düzenleyen Antika Otomobil Federasyonu (AOF) Genel Sekreteri İlker Tayalı, ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduklarını belirterek “Yola çıkarken amacımız farkındalık oluşturarak klasik araçlara karşı sevgiyi artırmaktı. Federasyonumuzun amacı, tarihî değeri haiz antika eşya veya klasik, motorlu kara taşıtlarının ülkemize kazandırılması, sevdirilmesi ve daha da önemlisi otomotiv sanayinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesine imkân vermek. Daha da önemlisi bu tarihi taşıt mirasımızın korunması. Tüm bunlarla da farkındalık oluşturup devlet nezdinde bu otomobillerin mevzuatlarıyla ilgili problemlerine çözümler bulabilmeyi amaçlıyoruz” dedi. Festivalde dikkat çekenler arasında Elvis Presley’in 1954 model Cadillac’ı, Marilyn Monroe’nun kullandığı 1956 Model Ford Thunderbird’ü, Steve McQueen’in 1960 Porsche 356’sı dikkat çekti. Ayrıca Yeşilçam’a iz bırakan Hulusi Kentmen’in yıllarca kullandığı 1956 Ford Fairline Convertible “Şoför Nebahat” filminde Fatma Girik’in, babası öldükten sonra şoförlük yapmak zorunda kalarak kullandığı 1952 model Plymouth Sedan, Müzeyyen Senar’ın sıfır olarak ilk satın aldığı ve uzun yıllar severek kullandığı 1970 Anadol’u gibi bir çok araç boy gösterdi.