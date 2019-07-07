Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) verilerine göre, ocak-haziran döneminde otomobil pazarında satılan toplam 156 bin 378 aracın 68 bin 193 adedi yerli, 88 bin 185 adedi ise ithal araçlardan oluştu. Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018 Ocak-Haziran döneminde yüzde 33,56 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 43,6’ya yükseldi. Bu dönemde ithal otomobillerin payı da yüzde 66,4’ten yüzde 56,3’e geriledi. Renault 23 bin 890 adetlik satış ile yerli satış sıralamasında zirvedeki yerini korurken, Fiat 23 bin 677 ile ikinci, Toyota 10 bin 61 ile üçüncü, Honda 7 bin 165 ile dördüncü ve Hyundai 2 bin 773 ile beşinci sırada yer aldı. İthal ürünlerde ise Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 15 bin 46 adetlik satışla listesinin ilk sırasında yer aldı. Bunu yine Türkiye’de üretimi olmayan Fransız Peugeot 8 bin 824 adetlik satış rakamıyla izledi. Ardından sattığı toplam 9 bin 623 otomobilin 6 bin 850’si ithal olan Hyundai, 6 bin 444 araç satışıyla Dacia ve 5 bin 986 araç satışıyla da Opel sıralandı.