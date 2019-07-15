Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Söz konusu iş birliği ile birlikte İTÜ OTAM, elektrikli ve otonom araçlar konularında AR-GE ve test çalışmalarına yönelik yetkinliğini artırdı. OTAM’ın bu yeni atılımıyla ilgili düzenlenen protokolde konuşan OTAM İcra Kurulu Başkanı Kenan Çolpan “İşletmesini üstlendiğimiz MEAM ile birlikte; elektrikli ve hibrit araçlar, bağlantılı-otonom araçlar, batarya yönetim ve şarj sistemleri geliştirilmesi, taşıt elektrikli motoru geliştirme ve aracın gerçek yol koşullarına en yakın şartlarda simülasyon tabanlı test gibi alanlara yönelik yetkinliklerimizi artırarak sektörümüze büyük kazanımlar sağlayacağız. Dolayısıyla OTAM olarak bundan sonra da üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve hatta özel firmalardaki AR-GE ve test merkezlerinin daha verimli bir şekilde işletilmesine talibiz” dedi.