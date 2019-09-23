Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Japon otomotiv devi NISSAN’da, Nisan 2019’da gerçekleştirilen yeniden yapılanma ile birlikte Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgelerindeki dokuz ülkenin Genel Müdürü konumuna atanan Emre Doğueri otomotiv basını ile bir araya geldi. Toplantıda çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Doğruyeri, 2018’i SUV’un lideri olarak tamamladıklarının altını çizerek “2019’da da yüzde 15 ile liderliğimizi pekiştirdik. NISSAN Türkiye olarak 2020’de LEAF modelimizi getirerek elektrikli araç segmentinde liderlik hedefliyoruz” dedi.

Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren Doğueri, son aylarda faizlerin düşmesinin müşteri talebine pozitif yönde yansıdığını ve NISSAN olarak yıllık 400 bin adet satış hedefleri olduğunu belirterek “2018’de toplam otomotiv pazarının yüzde 36 küçülmesine rağmen, NISSAN Türkiye olarak yüzde 0,6 ek pazar payı aldık ve pazar payımızı yüzde 4,2 gibi bir orana çıkardık. QASHQAI her zamanki gibi lider. Ödüllü pick-up modelimiz NAVARA ise sınıfında ikinci. Yakın zamanda global lansmanı yapılan Yeni Juke’u ürün gamımıza eklemeye hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.

2020 LEAF YILI OLACAK

NISSAN’ın orta vadeli planlarından bahseden Emre Doğueri, en kuvvetli oldukları alanlardan birinin elektrikli araçlar olduğunu ve bu hedeflerin tümünün NISSAN LEAF’i işaret ettiğini belirterek; “2020’yi LEAF yılı ilan ettik. Önümüzde ki sene Türkiye’ye getirme planlarımız var, bugünkü şartlar altında elektrikli araç pazarının kesinlikle lider markası olacağız. Türkiye’de LEAF’in testlerini gerçekleştirdik ve şu an son detayları çalışıyoruz. Aracımız kendini dünyada ispatlamış durumda, 40 ve 60 kilovatlık iki adet pil tipi mevcut, menzili 170 km’den başlıyor, 450 km’ye kadar çıkıyor” dedi. Yeni Micra’nın da 2019 Ekim sonuna yetiştirmesine çalıştıklarını sözlerine ekleyen Doğrueri; “1.0 litre, 99 beygir motor ve otomatik vites olarak getireceğiz. Bu gün baktığımızda Türkiye’de 35 bayii, 38 satış noktası, 40 yetkili servisi ile hizmet veriyoruz. 26 yıldır Nissan markası olarak Türkiye’deyiz ve müşterilerimizin bize güvenini sarsmadan güçlenerek yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.