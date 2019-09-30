Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, 2019 yılına ait Araç Maliyet Endeksi’ni açıkladı. 18 Avrupa ülkesindeki araç sahipliği ile kullanım maliyetlerinin kapsamlı analizini içeren rapor, elektrikli araçların rekabet gücünün daha da arttığını ortaya koydu. Rapora göre, Norveç ve Hollanda’da elektrikli araç sahibi olmanın maliyeti dizel veya benzinli bir araca göre daha uygun. Birleşik Krallık ve Danimarka’da ise elektrikli araçlar ile diğer araçlar arasındaki makas her geçen gün daralıyor. Avrupa’da bir otomobile sahip olma maliyetinin aylık ortalama 617 avro olduğu belirtilen analizde; söz konusu maliyetin elektrikli araçlar için 854 Euro, dizel araçlar için 613 avro ve benzinli araçlar için 594 avro olduğu ortaya koyuluyor. Türkiye’de ise dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti 609 avro.

TÜRKİYE DİZELDE SEKİZİNCİ

Araç Maliyet Endeksi’ni değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay “Avrupa’da elektrikli araçlar ile dizel veya benzinli araçlar arasındaki fiyat farkının daraldığı çok net görülüyor. Bu da elektrikli araçların her geçen yıl daha rekabetçi hâle geldiğini ortaya koyuyor. Elektrikli araçların ülkemizde daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Türkiye’de henüz elektrikli araç pazarı tam olarak oluşmadığı için bu anlamda bir veri yok. Ülkemizde en büyük payı dizel yakıtlı araçlar oluşturuyor. Türkiye, dizel yakıtlı bir araca sahip olma maliyeti açısından endekse katılan ülkeler arasında İsviçre’nin hemen ardından 8’inci sırada yer alıyor. Ülkemizde dizel yakıtlı bir araca sahip olmanın aylık maliyeti ise 609 avro yani ortalama 3.800 TL’yi buluyor” dedi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan LeasePlan CEO'su Tex Gunning de, “Araç Maliyet Endeksi’miz, özellikle devlet teşviklerinin olumlu etki yaptığı Kuzey Avrupa’da olmak üzere elektrikli araçların artık çok daha uygun maliyetli hâle geldiğini göstermektedir. Diğer ülkelerde maliyet farkının kapandığını görmek memnuniyet verici olmakla birlikte, hâlihazırda herkesin elektrikli araç kullanabilmesini sağlamak için yapılması gereken çok şey var. Avrupa genelinde devletlerin ileriye dönük adım atması ve uzun vadeli çevreci girişimler ile elektrikli araçların bütün sürücüler için yaygın seçenek olmasını sağlayacak altyapı projelerini hayata geçirmesi gerekmektedir” dedi.