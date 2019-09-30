Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2013 yılında dünya pazarları ile buluşan markanın üst orta sınıf sedanı; zarif detayları, sportif karakteri ve üstün sürüş tecrübesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Maserati Ghibli S, 350 HP ve 450 HP olmak üzere farklı güç versiyonlarına sahip 3,0 litre hacimli Twin Turbo beslemeli V6 silindirli benzinli motoru ve Q4 akıllı dört tekerden çekiş sistemi sayesinde etkileyici bir performans sunuyor. Sıfırdan 100 km/sa. hıza 4,7 saniyede ulaşan otomobil, 286 km/sa. maksimum hıza erişiyor. Modelin ayrıca 275 HP güç üreten V6 silindirli turbo dizel motorlu alternatifi de bulunuyor.