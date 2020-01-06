Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) düzenlediği ve toplam 22 dalda gerçekleştirilen Satış ve İletişim Ödülleri gecesine ise “En Çok Satılan Otomobil Modeli” ödülü ile damga vuran FIAT, daralan iç pazar hacimlerine rağmen büyümesi ile dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç “Türkiye otomotiv pazarının daraldığı 2019 yılında Fiat markası olarak hem satış adetlerimizi hem de pazar payımızı önemli ölçüde artırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz 76 bin adetlik iç pazar satışımızın yüzde 95’ini Tofaş Fabrikası’nda üretilen yerli modellerimiz oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Egea’nın, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza atığını sözlerine ekleyen Aytaç “İlk lansmandan bugüne 4 yıldır “Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili” seçilen Egea ürün ailemiz 2015 yılından bugüne 183 binlik satışı geride bıraktı. Hafif ticari araçlarda ise Fiat Professional markamız ile yılı pazar ikincisi olarak tamamladık. Pazarın önemli bölümünü oluşturan minivan sınıfında ise Doblo ve Fiorino modellerimiz ile liderliğimize devam ettik. Güçlü bayi teşkilatımız ve en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere sürekli geliştirdiğimiz hizmetlerimizle 2020 yılında da Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.