Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik -Egea, otomotiv endüstrisinin kalbi olarak kabul edilen Almanya’nın resmî araç muayene merkezi GTÜ tarafından gerçekleştirilen ve AutoZeitung dergisinin özel sayısında yayınlanan rapora göre, tamir gerektiren sorunlar kategorisinde 100 araçta 0,84 hata oranı ile “sınıfının en iyi aracı” olarak belirlendi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Ürün özellikleri ve fiyat / fayda dengesiyle, 2016 yılında AutoBest tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Otomobili’ seçilen Egea, satışa sunulduğu tüm pazarlarda ilgi gördü ve şimdi Avrupa’da önemli bir başarıya daha imza attı. Almanya’da üç yılını doldurmuş her araca yapılan kapsamlı testlerde rakiplerini önemli bir farkla geride bırakarak “segmentinin en dayanıklı otomobili” seçilmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.