Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağustos itibarıyla E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ve Edition 1 paketiyle 754.500 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulan modele ilgili konuşan Mercedes Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “‘Markanın Kalbi’ olarak da kabul edilen ve Türkiye’de büyük ilgiyle karşılanan E-Serisi Sedan, marka tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. E-Serisi Sedan ile tüm dünyada yakalanan bu başarıyı, Türkiye’de de önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.