Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, birinci elde 2020'deki gibi bulunurluk sıkıntısı yaşanması hâlinde 2. el fiyatlarının tekrar yukarı doğru yükselebileceğini belirterek "Geçen seneye göre 2. el fiyatları özellikle ilk 3 ayda geri geldi. Dolayısıyla araç almak isteyen vatandaşlarımız, özellikle 2. el düşünüyorlarsa bunları alma dönemi geldi de geçiyor olabilir" dedi. Mersin "Ancak araç tedarikinde bir sorun yaşanırsa çok yüksek bir talep olsa dahi araba olmadıktan sonra satamayacağız. Bu durum da 2. el piyasasını etkileyecektir. 2. ele talep olacaktır. Bunları şu anda konuşmak erken ama mayıs sonuna doğru tedarik sıkıntısıyla ilgili durum netleşmesi lazım. Önümüzde, aşı, kur politikası ve çip krizi dolayısıyla üretime ara vermek gibi önemli başlıklar var" ifadelerini kullandı.