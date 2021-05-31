Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sahip olduğu iki motoru dikkat çeken, yüksek hibrit teknolojisiyle elektrikli araçlara yakın sürüş hissi yaşatan Honda Jazz Hybrid ve ailenin yeni üyesi Crosstar versiyonu 5 Haziran itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor. Temel olarak günlük kullanıma uygun aynı zamanda da rahatlık ve estetik sunması için tasarlanan araçta önceki nesil Jazz modellerinden esinlenen modern çizgiler yer alıyor. Fonksiyonel katlanma özelliğine sahip koltukları sayesinde sınıfının standartlarının üstüne bagaj hacmine sahip araç güncel tüm güvenlik, konfor ve teknoloji donanımlarına ev sahipliği yapıyor ve 310 bin liralık etiketi ile cazibesini arttırıyor.

Düzenledikleri tanıtım toplantısında konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda’nın ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi' kapsamında oluşturulan e:TECHNOLOGY markası altında e:HEV logosunu taşıyan ilk modelin Jazz olduğunu ifade ederek; “Artık yeni nesil elektrikli ürünlerimiz Honda e:TECHNOLOGY markası altında yer alacak ve Jazz gibi hibrit ürünler, ‘hibrit elektrikli’ araçları ifade eden e:HEV ile adlandırılacak. Honda olarak hedefimiz 2040 yılına kadar tüm araçlarımızın elektrikli ve türevi araçlardan oluşması” dedi.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise ülkemizde ilk hibrit otomobili 2007’de Civic Hybrid ile müşterilere sunduklarını hatırlatarak “2011’e geldiğimizde 2’ci hibrit modelimiz Sport Hybrid CR-Z’yi tanıtmıştık. Son olarak 2019 yılında CR-V Hybrid’i ürün gamına ekledik, Yeni Jazz ile hedef yükseltiyoruz, sırada HR-V’nin hibrit modeli var. Bir önemli atağımız ise dijitalleşme alanında olacak. İçinde bulunulan dönemin gerektirdiği ve müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olacak tüm çözümleri hayata geçirmek için projelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni Jazz ve Jazz Crosstar modellerimiz için de bayilerimizde AR teknolojisini kullanarak akıllı telefonların kameraları aracılığıyla otomobillerin dışarıdan görünmeyen teknolojilerini üç boyutlu şekilde görme imkânı sunacağız. Buna ek olarak bir de müşterilerimizin evlerinden çıkmadan yeni Jazz modelini satın alabilmeleri için online satış projemizi hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.