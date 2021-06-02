Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiat, 2021 yılının Haziran ayına özel kampanyalarını duyurdu. 5ooX modelinde 69 bin TL'ye varan indirimleri açıklayan Fiat, Türkiye'nin 2021 yılında en çok satın alınan Egea modelinde ise alıcılara 50 bin TL finansman desteği sağlıyor. Fiat araçların 2021 Haziran fiyat listesini haberimizde bulabilirsiniz.

5ooX'te 69 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Fiat, Haziran ayına özel fiyat listesini ve kampanyalarını açıkladı. 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT modelini 69 bin TL indirim kampanyası ile satışa sunuyor. 301.00 TL'den anahtar teslim fiyatı 231.100 TL'ye düşen modeli 4000 TL fark ödeyerek Metalik Renk ile satın alabilirsiniz. Dizel ve otomatik vites sistemi bulunan araç, kampanya ile 1 Temmuz tarihine kadar satışlara devam edecek.

71 BİN TL İNDİRİMLE 500L FIRSATI

Fiat, 2020 model Fiat 500L Cross Plus 1.3 M.Jet 95 HP MTA modelini 71 bin TL indirim kampanyası ile satışa sunuyor. 298.100 TL'den anahtar teslim fiyatı 227 bin TL'ye düşen araca 5000 TL fark ödeyerek çift renk özelliği ile satın alabilirsiniz. Aracın Bakır Turuncu rengi Metalik Renk/Pastel Renk özellikleri ile 4000 TL farkla satışa sunuluyor. Bulut Beyazı Pastel Renk için ise 3000 TL fark ödemeniz yeterli. Elektrikli Açılabilir Cam Tavan (Skydome) özelliği için 14.000 TL fark ödemeniz gerekecek. Yalnızca CamTavan özelliği için ise 10.000 fark alınıyor. 7 inç dokunmatik ekranı ile benzersiz konfor sunan dizel otomatik Fiat 500L 1 Temmuz'a kadar kampanya dahilinde satılacak.

PANDA 139 BİN TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

Fiat, 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP modeli anahtar teslim 139 bin TL ile satışa sunuyor. Metalik Boya seçeneği için 1500 TL fark ödemeniz gerekecek. Aracın Plus Paketi (Arka Park Sensörü, Bluetooth, Direksiyondan Kumanda Tuşları, Deri Direksiyon Simidi, Yükseklik Ayarlı Sürücü Koltuğu) için ise 7000 TL'lik bir fark ücreti bulunuyor. Kampanya 1 Temmuz'a kadar sürecek.

50 BİN TL 12 AY 0,99 FAİZ ORANI İLE "0" FİAT EGEA

Fiat, 2021 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen modeli Egea için ise 50.000 TL 12 ay 0,99 faiz oranı ile kredi finansmanı sağlıyor. Ücretli renk tercihlerine 1500 TL, plus pakete ise 8000 TL fark ödeyerek sahip olabilirsiniz. Yalnızca Urban ve Lounge modellerinde bulunan Güvenlik Paketi'ni de aynı şekilde 8000 TL farkla sıfır aracınıza ekletebilirsiniz. 16 inç Alaşımlı Jant ise yalnızca Urban modelinde mevcut ve 1500 TL farka tabi oluyor. 16 inç Stil Kapak Jant ise 1500 TL fark ile yalnızca Easy modelinde kullanılabiliyor. 1 Temmuz'a kadar devam edecek kampanyadan müşteriler "Marka Kasko" yaptırmaları halinde faydalanabilecek.

EGEA SEDAN FİYAT LİSTESİ

Modeller Mayıs Ayı Fiyatları Haziran Ayı Fiyatları Easy 1.4 Fire 95 HP 146.900 TL 157.900 TL Easy 1.3 M.Jet 95 HP 194.900 TL 199.900 TL Easy 1.6 M.Jet 130 HP 231.900 TL 231.900 TL Urban 1.4 Fire 95 HP 168.900 TL 173.900 TL Urban 1.0 Firefly 100 HP 195.900 TL 200.900 TL Urban 1.3 M.Jet 95 HP 205.900 TL 210.900 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP 282.900 TL 283.900 TL Lounge 1.4 Fire 95 HP 184.900 TL 185.900 TL Lounge 1.0 Firefly 100 HP 211.900 TL 212.900 TL Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 221.900 TL 222.900 TL Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 289.900 TL 287.900 TL



EGEA HATCHBACK FİYAT LİSTESİ

Modeller Mayıs Ayı Fiyatları Haziran Ayı Fiyatları Street 1.4 Fire 95 HP 170.900 TL 175.900 TL Street 1.3 M.Jet 95 HP 205.900 TL 210.900 TL Urban 1.4 Fire 95 HP 178.900 TL 183.900 TL Urban 1.0 Firefly 100 HP 205.900 TL 210.900 TL Urban 1.3 M.Jet 95 HP 213.900 TL 218.900 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP 282.900 TL 288.900 TL Lounge 1.4 Fire 95 HP 194.900 TL 195.900 TL Lounge 1.0 Firefly 100 HP 221.900 TL 222.900 TL Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 229.900 TL 230.900 TL Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 289.900 TL 292.900 TL



EGEA STATION WAGON FİYAT LİSTESİ

Modeller Mayıs Ayı Fiyatları Haziran Ayı Fiyatları Street 1.3 M.Jet 95 HP 208.900 TL 213.900 TL Urban 1.0 Firefly 100 HP 208.900 TL 213.900 TL Urban 1.3 M.Jet 95 HP 216.900 TL 221.900 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP 282.900 TL 292.900 TL Lounge 1.0 Firefly 100 HP 224.900 TL 225.900 TL Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 232.900 TL 280.900 TL Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 289.900 TL 296.500 TL



EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ