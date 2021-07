Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile ikinci el otomobil piyasasında beklenen hareketlilik tam olarak yaşanmasa da kısıtlamaların kaldırılması pazarlarda kıpırdanmalara neden oldu. Eski bayramlar öncesi yaşanan hareketliliğin olmadığını söyleyen galericiler, yüksek model arabaların satılmadığını, en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet gördüğünü ifade etti.

"BAYRAM HEYECANIMIZ YOK"

Sektörün şu anki durumunun diğer bayram öncesindeki durumlara benzemediğini belirten galerici Tahsin Arslan, “Şu an sektörde bir durgunluk var. Bu durum diğer bayram öncesi bayramlara hiç benzemiyor. Bayram heyecanımız yok. Galerici esnafında, otomotiv sektöründe her bayram öncesi bir heyecan vardı. Araçlarımızı bayramda satış yapacağız diye hazırlıyorduk ama henüz öyle bir başlangıç göremiyorum. Fiyatlar da dalgalı bir şekilde gidiyor. İhtiyacı olmayan vatandaş aracını şu anda galericilere dahi getirmiyor. Getirse de afaki rakamlar var. Yine bir kargaşa var. Sattığımızı alamıyoruz. Genel olarak piyasa sakin. Yasaklar kalktı, pandemi bitiyor dedik ama şu an bize yansıyan bir şey yok. Şu anda yüksek model araçlar satılmıyor. Genellikle otomatik vites ve 80 ile 150 bine kadar olan düzgün araçlar satılıyor. Vatandaşın tercihi ucuz olsun" dedi.

"FİYATLAR OLDUKÇA YÜKSEK"

Galerici Kerem Uygun, "Bayram öncesi hep buralar dolu olurdu, her yer araba olurdu. Şimdi ise oldukça fazla düştü işler. Fiyatlar oldukça yüksek. O yüzden insanlar ekonomik araçlara yöneliyor. 1990 model bir araç için 25 bin TL gözden çıkarmanız gerekiyor” diye konuştu.

"150 BİNDEN SONRASI SATILMIYOR"

Galerici Uğur Aziret ise "Pandemiden çıktığımız için müşterilerde bir rahatlama var. Bize bayram öncesi hareketliliği sağladı. Ama daha önceki bayramlarda bunu yaşayamadık. Bu da sıfır arabaların üretimi olmadığından dolayı yerli arabalar bir ilgi var. Biz de kendimizi ona göre konuşlandırıyoruz. Yerli araba alıp satmaya çalışıyoruz. Şu anda fiyatlarda ufak ufak bir artış var ama bu hissedilir derecede değil. Araç alma pozisyonuna geldiği zaman o zaman görüyor maalesef. Fiyat olarak bizde 150 - 200 bin, 300- 400 bin bandında arabalar da vardı. Biz bunları komple eriterek 100- 150 bin, 60-70 bin liralık arabaları bulunduruyoruz. 150 binden sonrası satılmıyor" şeklinde konuştu.

Fiyatlar düştü, ikinci el hareketlendi ikinci el araç piyasasında yaşanan uzun süreli durgunluk yaz aylarının gelişi ve fiyatların yüzde 10 azalması ile kırıldı.