Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenlenen lansman toplantısında değerlendirmeler yapan Toyota Satış Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, premium araç pazarının ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 büyürken, Lexus markası ile %105’lik büyüme gösterdikleri belirterek “Geride bıraktığımız ilk 5 yıllık süreçte önemli bir yol katettik ve yatırımlarımıza devam ettik. Amacımız satış adetlerini hep bir önceki yılın üzerine çıkarmak ve pazar payımızı artırmak. Bu hedeflerimizi de segmente örnek olan hizmetlerle destekliyoruz. Bunların en başında Lexus sahipleri için sunulan ‘Geri Alım Garantisi’ geliyor.

MÜŞTERİ HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN KAZANIR

Lexus’un tüm dünyada elde ettiği yüksek ikinci el değerine güvendiğimizin göstergesi olan Geri Alım Garantisi, marka konusunda müşterilerin aklındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Bu sene şirket mottomuz “Hayatı Kolaylaştırmak” üzerine. Altını çizerek söylüyorum, artık öyle bir çağdayız ki müşterisinin hayatını kim kolaylaştırıyorsa o kazanacaktır” dedi. Lexus LC Coupe, global çerçevede En İyi Üretim Otomobili, En İyi Kabin Tasarımı, En İyi İç Mekân Ödülü, En İyi Lüks Otomobil gibi ödüllere imza atarken kaputunun altında yer alan 477 HP güç ve 520 Nm torkluk atmosferik 5.0 litre V8 motoru ile de dikkat çekiyor.

Satış üretim ve ihracat artarak devam ediyor Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin ekim ayı sonuçlarına göre iç pazardaki satışlar bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 oranında artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam yüzde 20’lik artış kaydedildi.