Türkiye Gazetesi

Gebze tesisinde 2 bin civarında çalışana iş imkanı sağlayan Honda Türkiye, Gebze’de bulunan fabrikasında son yerli üretim Honda Civic Sedan modeli banttan indirildi. Artık Türkiye, Honda'nın araçlarını ithal etmeye başlayacak.

FABRİKAYI RESMEN KAPATTILAR

1997 yılından bu yana, 24 yıldır üretime devam eden Honda'da Türkiye devri sona erdi. 2019 yılında gerçekleştirdiği bir duyuru ile Gebze'de bulunan ve Türkiye'de de fazlasıyla popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayında üretimi durduracağını açıklayan Honda, fabrikayı resmen kapattı.

STOKÇULUK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

2 bin civarında çalışana iş imkanı sağlayan Honda Türkiye, Gebze'de bulunan fabrikasında son yerli üretim Honda Civic Sedan modeli banttan indirildi. Fabrika çalışanları banttan indirilen aracı, "2021 Honda Civic'in son aracı. Artık Türkiye'de araç üretimi yok" sözleriyle paylaştı. Stokçuluk iddialarıyla gündeme gelen Honda'nın, bundan sonra Civic modeli ithal edilecek. Yeni Honda Civic Sedan modelinin Ekim ayında Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

HABAŞ’A DEVREDİLDİ

Öte yandan Japon teknoloji devi Honda Türkiye daha önce şu mesajla kapanmayı duyurmuştu; "Honda Türkiye A.Ş. Gebze'deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021'den sonra gerçekleştirilecektir"

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