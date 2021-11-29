Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ile Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliği ile düzenlenen “Otomotiv Tedarik Endüstrisinin Geleceği” konferansı dünyadan önemli bir isme de ev sahipliği yapıldı. Kariyeri boyunca Adam Opel AG, Porsche AG, Peugeot Almanya ve Citroën Almanya gibi kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulunan, hlen Duisburg-Essen Üniversitesinde kurucusu olduğu Otomotiv Araştırmaları Merkezinin (CAR) yöneticiliğini yapan, Almanya’da otomotiv sektörünün öncü kanaat önderlerinden Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer katıldı.

Konferansın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, elektrikli araçlarda kullanılan parçalara dikkat çekerek “Tedarikçilerimizin bir an önce bu sürece hazırlanmaları çok önemli. Boston Consulting araştırmasına göre Avrupa’da içten yanmalı araçlara parça üreten şirketlerde 500 bin kişilik istihdam kaybı öngörülürken yeni nesil için üretimde 300 bin kişilik istihdam sağlanacak” ifadelerini kullandı.

BİLİNMEZLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ

TAYSAD Başkanı Albert Saydam ise “Otomotiv sanayi, dünyanın dinamik en hareketli sanayilerinden… Yapay zekâ, otonom sürüşler ve elektrikli araçlardan dolayı bir dönüşüm içerisindeyiz. Yeni bir zaman, yeni kurallar ve daha çok bilinmezle karşı karşıyayız” dedi. Toplantıya katılan Prof. Dr. Dudenhöffer konuşmasında “Türkiye için fırsat kapıda… Bir otomotiv ülkesi olan Türkiye, nitelikli iş gücü, güçlü ana ve tedarik sanayi altyapısı, yeterliliği ve potansiyeli ile dönüşüme adapte olup, kazançlı çıkabilir. Türkiye’nin aktif rol alarak elektrikli araçlar yatırım ağına katılması çok önemli. Bu alanda ne kadar yatırım yapılırsa gelecekte rekabet gücü o kadar artar” ifadelerini kullandı.

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