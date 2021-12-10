Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz dönemlerde durgun olan ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Bu hareketlilikten memnun olan oto galericiler, fiyatların bu şekil sabit kalması durumunda piyasanın daha çok hareketlilik kazanacağını belirtiyorlar.

SATTIKLARI ARACIN YERİNE BAŞKA ARAÇ KOYAMIYORLAR

Araç fiyatlarının sürekli değişkenlik gösterdiğini belirten galericiler, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söylüyor. Galericiler, bu durumdan hem alıcının hem de satıcının huzursuz olduğunu söylüyor.

“AYNI ARACI BULAMIYORUZ”

Galerici Kürşat Özoğlu, sattıkları herhangi bir aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını belirterek, "110 bin liraya araba satıyoruz, üç gün sonra almak istediğimiz zaman 130 bin liraya aynı aracı bulamıyoruz...” dedi.

“ALICI DA SATICI DA HUZURSUZ”

İkinci el araç piyasasında hareketlilik olduğunu belirten Özoğlu, “İnsanlar 30 bin liraya aldığı araba 120-130 bin Lira oldu diye seviniyorlar ama 120 bin liraya kendi araçlarını satınca yerine yenisini alamıyorlar. İkinci el araç piyasasında bir hareketlilik var ancak alıcı da satıcı da huzursuz. Çünkü ikinci el araç fiyatları sürekli değişiyor" dedi.

“PİYASANIN DAHA DA HAREKETLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Galerici Arda İpek de, ikinci el araç piyasasında hareketlilik olduğunu belirterek, "İnsanlar artık araçlara yatırım yapıyor. İnternet üzerinden ikinci el araç satışı daha çok yapılıyor. Araç fiyatlarının sabit kalması durumunda piyasanın daha da hareketleneceğini düşünüyorum... Pandemi dönemiyle birlikte ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik durumu çok sık değişkenlik gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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