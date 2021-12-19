Türkiye Gazetesi

TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.



TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK OTOMOBİL BATARYA FABRİKASI KURULUYOR

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.

TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye'nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.



TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor.



Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu yatırımla 400'ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.



TOGG'U TURKISH CARGO TAŞIYACAK

Öte yandan ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenecek Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u Turkish Cargo taşıyacak.

TOGG'UN LOGOSU YENİLENDİ

TOGG'un yeni logosu video paylaşımla duyuruldu: Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG'un yeni logosu, resmi twitter hesabından paylaşılan video ile duyuruldu. 'Doğu ile Batı'nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası' notuyla paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.



