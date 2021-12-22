Türkiye Gazetesi

Dolardaki sert düşüşün ardından sıfır otomobillerin fiyatları güncellendi. 2021 yılında otomobil alacaklar için internet sitesinde yer alan fiyat listelerindeki en uygun modeller listelendi. Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte otomobil fiyatlarında indirime gidilmeye başlandı. Otomobil alacaklar için son yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri listeledik;

Son değişen liste fiyatlarına göre en ucuz modeller;

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 403,300 TL

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 423,900 TL

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 419.000 TL

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL

SEAT

ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 459.000 TL

SKODA

Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite

Liste Fiyatı 469.900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 336.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold

Fiyatı: 412.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 435.000 TL

CİTROEN

C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik

Fiyatı: 464.000 TL

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel



Fiyatı: 431.000 TL

YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 359.000 TL

DACİA

Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı 444.900 TL

DACİA

SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg

Fiyatı 428.000 TL

Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 465.900 TL

Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 451.000 TL

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 469.900 TL

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli

Fiyatı: 254.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 379.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900 TL

FIAT

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyatı: 331.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL

FIAT

Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel

Fiyatı: 398.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 423.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel

472.900 TL

FIAT

Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 339.900 TL

1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 398.900 TL

1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL

1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 381.900 TL

1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 472.900 TL

FİAT

PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli

Fiyatı: 330.900 TL

1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 343.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 393.900 TL

0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 404.900 TL

FİAT

500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli

Fiyatı: 440.900 TL

1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli 454.900 TL

HONDA

Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance

Fiyatı: 411.800 TL

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

430.600 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel

Fiyatı: 244.700 TL

1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 253.800 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 263.800 TL

1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 330.850 TL

HYUNDAİ

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)

Liste fiyatı 325.960 TL

Kampanyalı fiyatı: 263.400 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 351.700 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 361.500 TL

1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 380.800 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)

- 386.300 TL

1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)

- 391.600 TL

HYUNDAİ

Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)

Fiyatı 444.700 TL

1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.200 TL

HYUNDAİ

Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel

Fiyatı: 354.750 TL

1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik - 393.400 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 404.400 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 428.200 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Bose Benzin DCT - 452.000 TL

KİA

PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin

Fiyatı: 332.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 337.900 TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 345.900 TL

KİA

RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool

Fiyatı: 331.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 376.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 421.900 TL

Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 442.900 TL

KİA

STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool

Fiyatı: 375.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 420.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 461.900 TL

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 490.900 TL

KİA

Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS

Fiyatı 461.900 TL

MITSUBISHI

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT

Fiyatı 345.000 TL

Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK

Fiyatı 355.500 TL

NİSSAN

Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia

Fiyatı: 380,000 TL

1.0 DIG-T 92 CVT Visia - 412,100 TL

1.0 DIG-T 92 CVT Tekna - 439,400 TL

OPEL

Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP

Fiyatı 359.900 TL

1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 368.900 TL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 404.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 438.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 459.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 498.900 TL

OPEL

CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL

Fiyatı 445.900 TL

1.2 130 HP BENZİN MT6 EDITION - 468.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL- 474.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 498.900 TL

PEUGEOT

Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5

Liste fiyatı 369.500 TL

Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 434.500 TL

Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 472.500 TL

Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel - 472.500 TL

RENAULT (FİYATLAR GÜNCELLENİYOR)

Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 361.000 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 404.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 421.900 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 430.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 465.900 TL

RENAULT (FİYATLAR GÜNCELLENİYOR)

Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

Liste fiyatı 399.000 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 440.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 450.900 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 479.900 TL

SUZUKİ

SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS

Liste fiyatı 438.000 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 460.000 TL

1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 464.000 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.5 Vision -

Liste fiyatı 350.550 TL

COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 365.500 TL

COROLLA 1.5 Dream - 383.900 TL

COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 395.100 TL

COROLLA 1.5 Flame - 406.650 TL

COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 421.600 TL

COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444.450 TL

COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495.450 TL

TOYOTA

Yaris 1.0 Vision

Liste Fiyatı 368.400 TL

1.5 Dream Multidrive S - 453.800 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 482.000 TL

1.5 Flame Multidrive S 489.800 TL