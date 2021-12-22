Dolardaki sert düşüşün ardından sıfır otomobillerin fiyatları güncellendi. 2021 yılında otomobil alacaklar için internet sitesinde yer alan fiyat listelerindeki en uygun modeller listelendi. Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte otomobil fiyatlarında indirime gidilmeye başlandı. Otomobil alacaklar için son yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri listeledik;
Son değişen liste fiyatlarına göre en ucuz modeller;
VOLKSWAGEN
Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 387,600 TL
Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life
Fiyatı 403,300 TL
VOLKSWAGEN
Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 423,900 TL
SEAT
Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 354.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 419.000 TL
SEAT
YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style
Fiyatı 459.000 TL
SEAT
ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 459.000 TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 469.900 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Elite 486.900 TL
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 336.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 412.000 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine 435.000 TL
CİTROEN
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı: 464.000 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı: 431.000 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 359.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 444.900 TL
DACİA
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg
Fiyatı 428.000 TL
Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 465.900 TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 451.000 TL
Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 469.900 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 254.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel 379.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 403.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 381.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 427.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 405.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 451.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 331.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 390.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 391.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 440.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 415.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 464.900 TL
FIAT
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 398.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli 423.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel
472.900 TL
FIAT
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 339.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel 398.900 TL
1.0 Firefly 100 HP Urban Manuel Benzinli 399.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel 448.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli 381.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel 472.900 TL
FİAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 330.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 343.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 393.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin 404.900 TL
FİAT
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 440.900 TL
1.4 Fire 95 HP MT Cross Plus Manuel Benzinli 454.900 TL
HONDA
Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance
Fiyatı: 411.800 TL
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
430.600 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 244.700 TL
1.0 MPI 5 İleri AMT Jump Benzin AMT - 253.800 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Benzin AMT - 263.800 TL
1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk Benzin AMT - 330.850 TL
HYUNDAİ
Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)
Liste fiyatı 325.960 TL
Kampanyalı fiyatı: 263.400 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 351.700 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 361.500 TL
1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 380.800 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli)
- 386.300 TL
1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus (Benzinli)
- 391.600 TL
HYUNDAİ
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli)
Fiyatı 444.700 TL
1.6 MPI 123 PS Style Comfort Benzin CVT - 469.200 TL
HYUNDAİ
Bayon 1.4 MPI 6 İleri Düz Jump Benzin Manuel
Fiyatı: 354.750 TL
1.4 MPI 6 İleri Otomatik Style Benzin Otomatik - 393.400 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik - 404.400 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 428.200 TL
1.0 T-GDI 100 PS Elite Bose Benzin DCT - 452.000 TL
KİA
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin
Fiyatı: 332.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live - 337.900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 345.900 TL
KİA
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool
Fiyatı: 331.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 376.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 421.900 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 442.900 TL
KİA
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool
Fiyatı: 375.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 420.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 461.900 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 490.900 TL
KİA
Sportage Live 1.6L Benzin Manuel 132 PS
Fiyatı 461.900 TL
MITSUBISHI
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT
Fiyatı 345.000 TL
Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT SPORT PACK
Fiyatı 355.500 TL
NİSSAN
Micra 1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia
Fiyatı: 380,000 TL
1.0 DIG-T 92 CVT Visia - 412,100 TL
1.0 DIG-T 92 CVT Tekna - 439,400 TL
OPEL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP
Fiyatı 359.900 TL
1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE - 368.900 TL
1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 404.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 438.900 TL
1.2 100 HP BENZİN AT8 ELEGANCE - 459.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE - 498.900 TL
OPEL
CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL
Fiyatı 445.900 TL
1.2 130 HP BENZİN MT6 EDITION - 468.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL- 474.900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT6 EDITION - 498.900 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5
Liste fiyatı 369.500 TL
Yeni 208 PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 - 434.500 TL
Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8 - 472.500 TL
Yeni 208 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Dizel - 472.500 TL
RENAULT (FİYATLAR GÜNCELLENİYOR)
Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 361.000 TL
Joy 1.0 TCe ECO 100bg - 404.000 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 421.900 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 430.900 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 465.900 TL
RENAULT (FİYATLAR GÜNCELLENİYOR)
Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg
Liste fiyatı 399.000 TL
Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 440.000 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 450.900 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 479.900 TL
SUZUKİ
SWIFT 1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GL (Tek Renk) Otomatik - Benzinli - 83 PS
Liste fiyatı 438.000 TL
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 460.000 TL
1.2 Dualjet 12V Mild Hybrid CVT GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 - 464.000 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.5 Vision -
Liste fiyatı 350.550 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 365.500 TL
COROLLA 1.5 Dream - 383.900 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 395.100 TL
COROLLA 1.5 Flame - 406.650 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 421.600 TL
COROLLA 1.5 Flame X-Pack Multidrive S - 444.450 TL
COROLLA 1.5 Passion X-Pack Multidrive S - 495.450 TL
TOYOTA
Yaris 1.0 Vision
Liste Fiyatı 368.400 TL
1.5 Dream Multidrive S - 453.800 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S 482.000 TL
1.5 Flame Multidrive S 489.800 TL