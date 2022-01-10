Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Sıfır kilometre araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntılarla âdeta fiyatlarda uçuşa geçen ikinci el pazarı ciddi riskleri de tetikliyor. Bunun önüne geçmek için 1 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren ikinci el araç ticaretine ilişkin yeni yönetmeliğin de etkisiyle 2021 yılında oto ekspertiz sektörünü rekor kırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pilot Garage Otomotiv A.Ş. Genel Koordinatörü Cihan Emre, geçen yıl satılan yaklaşık 7,5 milyon ikinci el araçtan yüzde 70'inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade ederek “2021’de gözlemlerimize göre en çok rağbeti 2 yaşa kadar olan otomobiller gördü. 1 yaşına kadar olan modellerde satışlar, stok problemleri yüzünden 2020'ye göre ortalama yüzde 80 arttı. Sıfır kilometre ve 3 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda, yaptığımız ekspertiz işlemlerinde 2021 yılında da tıpkı 2020'de olduğu gibi hiç olmadığı kadar değişen/boyalı parçaya rastladık. Yine yapılan check-up ve ekspertizlerde ortalama her 100 araçtan 14'ünün pert (ağır hasarlı) olduğu gerçeğiyle karşılaştık. Asli mesleği otomobil alım satımı olmayanların kâr etme iştahı dolandırıcılıkları da her geçen gün artırıyor" ifadelerini kullandı.

ARACI MUTLAKA EKSPERTİZE SOKUN

İkinci el araç pazarının güncel durumuna dikkat çeken Emre "Sıfır kilometre araç fiyatlarında sürekli hâle gelen artışlar yüksek model yılına sahip ikinci el araç fiyatlarının da maalesef yükselmesinin en büyük nedeni. Tüketiciler satın alma maliyetlerini düşürmek adına 2012 model ve altı araçlara daha çok ilgi duymaya başladı. Lakin daha eski model araçların kaza geçmişi daha kabarık olacağından, detaylı ekspertiz ve kontroller büyük önem arz ediyor. Araç sıfır kilometre de olsa, 30 yaşında da olsa mutlaka TSE Belgeli kurumsal ekspertiz noktalarında vatandaşımızın almayı düşündüğü otomobili detaylı bir kontrolden geçirmesini öneriyoruz. Bu sayede hem can hem de mal güvenliklerini cüzi ücretlerle koruma altına alacaklardır" şeklinde konuştu.

Sıfır araç alanlar dikkat! Ekspertizden önemli uyarı Sıfır araç satın alan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekspertiz uzmanından, TSE onaylı ekspertiz raporuna dikkat edilmesi gerekliliğine dair uyarı yapıldı.

TSE belgesi olmayan ekspertiz işlemine dikkat Oto ekspertiz sektörü, ülkemizde son 10 yılda önemli bir gelişim kaydederken sektörü istismar edenlerin sayısı da artmaya başladı.