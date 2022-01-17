Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt konuşmasında; “Düzenlemenin ve bu baremlere ek dilimler getirilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Üç kısımda uygulanan ÖTV matrah dilimlerinin beşe çıkarılmasıyla markamız da dahil olmak üzere bazı segmentlerdeki sıfır otomobil fiyatlarında ÖTV güncellenmesine gidilmiştir. Ancak, bunu ‘matrah güncellemesi’ olarak ifade etmek yerine ‘matrah dilimlerinin değiştirilmesi’ olarak ifade etmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü genel anlamıyla bir matrah güncellenmesi beklentisi vardı. Özellikle kurlar sebebiyle fiyatların gelmiş olduğu noktada, neredeyse tüm modellerin yüzde 80’lik dilime girmesi; her bir dilime denk gelen matrah tutarlarının da güncellenip artırılmasıyla, özellikle yerli üretim modellerinin yüzde 50’lik dilime girmesi beklentisi vardı. Şu andaki uygulamada bu durum söz konusu olmadı. Sadece birkaç modelde bir miktar fiyat düşüşü gerçekleşti. İlgili kurumlar tarafından ÖTV’de bir düşüş planlanmadığı altı çizilerek belirtilmişti. Şu anda yapılan değişiklikle, yüzde 50 ve yüzde 80 baremlerinin arasına gelen yüzde 60 ve yüzde 70 baremleri ile aradaki yüksek farkın kademelere bölünmesi gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Toyota Corolla’nın artık bir SUV modeli var Elektrikli yeni modellerini tanıtan Toyota, hibrit teknolojisinden sonra elektrikli araç sınıfında da gözünü zirveye dikti.

Küçük motor büyük performans: Yeni Toyota Corolla Toyota'nın ilk kez Corolla Hatchback modelinde kullandığı turbo beslemeli 1,2 litrelik motor, tahminlerin üzerinde performans sergiliyor. 6,4 litrelik yakıt tüketimiyle dikkat çeken model, sportif tasarımı ile kendi segmentinde farklılaşmayı başarıyor.