Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Japon üretici Honda, 2050 “karbon nötr” hedefi doğrultusunda belirlediği ‘Elektrikli Vizyon Stratejisi' kapsamında hibrit ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Honda’nın ilk olarak 1998 yılında SUV segmentinin öncülerinden biri olarak satışa sunduğu HR-V modelinin üçüncü jenerasyonu ve markanın e:HEV logosu taşıyan 3’üncü modeli sonunda yollara çıktı.

Yeni HR-V için düzenlenen basın lansmanında konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Japonya’da çok sevilen HR-V modelimizin üçüncü jenerasyonunu gelişmiş hibrit teknolojimiz ile size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. B ve D segmentinden sonra C segmentindeki yeni hibrit modelimiz HR-V e:HEV ile de bu hedefimize bir adım daha yaklaştık” dedi.

2022’DE HEDEF 3 BİN ADET

Honda Türkiye için 2021 yılının başarılarla dolu ve unutulmaz bir yıl olduğunu söyleyen Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, “2021’de tarihî bir satış rakamı yakaladık öte yandan ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Yılın ilk çeyreğinde Jazz e:HEV ile hibrit ürün yelpazemizi genişletirken City, Accord ve Civic modellerimiz ile de sedan ürün gamımızı tamamladık. Şimdi en önemli odak noktamız olan elektrifikasyon stratejimiz kapsamında önemli bir adımla yeni yıla başladık. SUV segmentinin Türkiye otomobil pazarında yüzde 43’lük bir orana sahip olduğunu ve sedan segmenti satışlarını bile geçtiğini göz önüne aldığımızda yeni HR-V’nin oldukça önemli başarılara sahip olacağını öngörüyoruz. Yıl içinde 3 bin adet HR-V e:HEV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Honda Türkiye’de 1 Nisan 2022 tarihi itibari ile başkanlık görevini devralacak olan Satoru Yamada, HR-V e:HEV toplantısındaki konuşmasında Honda Türkiye’nin 2022 yılı boyunca dijitalleşme alanında önemli adımlar atacağının altını çizdi. Satoru Yamada, “Müşteri deneyimi bizim için çok önemli. Bildiğiniz gibi Honda müşteri sadakati konusunda örnek gösterilen bir marka. Dolayısıyla bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarla üst seviyelere getirdiğimiz kaliteli müşteri deneyimlerini dijital ortamlara da geliştirerek taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Honda küresel çip krizini aştı Japon otomotiv devi Honda, küresel çaptaki çip krizinin ardından 3 fabrikada sekteye uğrayan üretimin Aralık ayı itibariyle normale döneceğini duyurdu.

Yeni Honda Civic sedan pazarında dengeleri değiştirecek İlk kez 1,5 litre VTEC Turbo motorunda LPG seçeneği ile karşımıza çıkan Yeni Honda Civic, 13 Kasım tarihinde 374 bin TL’den başlayan etiketi ile Türkiye’de satışa sunulacak.