Türkiye Gazetesi

Dünya devlerinin yatırımda gözde merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'ye kritik bir yatırımın daha gerçekleşeceği öğrenildi. Bu kapsamda Financial Times'ın haberine göre, Ford, Türkiye'de batarya fabrikası kurmayı planlıyor. Söz konusu fabrikanın kurulmasıyla birlikte Avrupa'nın en büyük batarya fabrikalarından birine Türkiye ev sahipliği yapmış olacak.

ELEKTRİKLİDE 2035 HEDEFİ

Haberde, "ABD'li otomobil üreticisi Ford, Almanya'daki yatırımlarını ikiye katlayarak ve Türkiye'de bir batarya fabrikası kurarak Avrupa'daki elektrik hedeflerini genişletecek." denildi. Bu çerçevede, Türkiye'de üretilen ticari araçlar için batarya üretimi gerçekleştirilecek.

Duyurunun, söz konusu şirket tarafından yürütülen işlerin batarya ile çalışan araçlara ve motorlu modellere ayrılmasından bir hafta sonra geldiği belirtildi. Yeni plana göre, 2035 yılına kadar her modelin tamamen elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor.

600 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİLECEK

Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, "Her şey değişiyor, her şey dönüşecek ve bu çok fazla değişiklik getiriyor. Avrupa'da toplumun talep ettiği şeyin bu olduğunu düşünüyoruz." dedi. Şirket, 2026'dan itibaren Avrupa'da her yıl yaklaşık 600 bin elektrikli araç üretmeyi amaçlıyor.

Avrupa'da halihazırda bataryalı tek binek otomobil model olan ve Meksika'dan ithal edilen Mustang Mach-E'yi satan Ford, önümüzdeki yıldan itibaren kıtada 7 yeni elektrikli model piyasaya sürecek.

VOLKSWAGEN VE FORD İTTİFAKI GENİŞLETİYOR

Alman otomobil markası Volkswagen ve ABD'li üretici Ford "elektrikli otomobiller" için ittifakını genişleteceklerini duyurdu.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, ABD'li otomobil üreticisinin, Volkswagen'in modüler otomobil platformunu (MEB) kullanarak ikinci bir elektrikli araç üreterek Alman otomobil üreticisiyle mevcut ortaklığını derinleştireceği belirtildi.

Ford böylece 2026’dan itibaren Avrupa'da elektrikli araçlar için planlanan üretim adetini 2’ye katlayarak 1,2 milyon adede çıkaracak.

İki şirket arasında elektrikli otomobillere yönelik iş birliğinin genişlemesiyle, Volkswagen yüksek teknoloji geliştirme maliyetlerini Ford ile paylaşarak elektrikli araçları daha ucuza piyasaya sürebilecek.

Volkswagen ve Ford, 2019’da "otonom ve elektrikli otomobiller" geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurmuştu.

