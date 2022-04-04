Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tofaş ürün geliştirme sürecinde önemli rol aldığı ve 2015 yılında Bursa tesislerinde üretimine başlayarak tüm dünyaya Türkiye’den ihraç edilen Egea model ailesinin hibrit motorlu yüksek teknolojiye sahip yeni versiyonları ülkemizde satışa sunuldu. Motor kaputunun altında yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun yer aldığı araç, yeni güç aktarma organları sayesinde içten yanmalı motorun ısınma fazında oluşan yakıt tüketimi ve emisyonun düşürülmesi sağlanıyor. Egea’daki hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, %100 elektrikli modda kalkış yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkân sağlıyor. Egea Hybrid, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan ilerleyebiliyor (e-queueing). Egea Hybrid tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirilen Hibrit Egea, performanstan ödün vermediği gibi maksimum sürüş konforu sağlıyor. Öte yandan Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da FIAT markasında ilk defa satışa sunuluyor. Araç bu şekilde 0-100 km hızlanmasını 8,6 saniyede tamamlarken yakıt tüketiminde de önemli bir avantaj sağlıyor ve şehir içi kullanımda 100 km’de 5,0 lt’lik tüketim değeri sunuyor. Sedan, Hatchback ve Cross kasa modellerinde farklı donanım seviyesine sahip Hibrit Egea modelleri otomatik şanzımanla birlikte 509.900 TL’den başlayan fiyat etiketi ile satışa sunuluyor.

LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Çanakkale’de gerçekleştirilen lansman toplantısında söz alan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, marka olarak son üç yılda Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olduklarını hatırlatarak “Egea’nın ilk tanıtımından itibaren, 2021 yılının sonunda altıncı kez “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” oldu. Hafif Ticari Araç sınıfında ise yine Doblo geçtiğimiz senenin “En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli” olarak bizi gururlandırdı. Bu yılın ilk iki ayında da liderliğimizi sürdürüyoruz. Başarımızda Egea’nın ve tüm teşkilatımızın payı büyük” dedi.

Fiat Egea neden Türkiye'nin en çok satan otomobili? Test ettiğimiz Lounge Plus paketli Egea Sedan, teknolojik özellikleri ile bizi şaşırttı. Ayrıca hayalet gösterge ve koltuk ısıtma bulunması Egea’yı sınıfında ön sıralara taşıyor. Kendinden beklenenin fazlasını veren otomobil, fiyat-performans açısından da bizden tam not aldı.