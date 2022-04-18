Türkiye Gazetesi

Türkiye'de faaliyete başlaması beklenen elektrikli araç devi Tesla, şarj sisteminde değişikliğe gitti. Şimdiye kadar araçlarını Seviye 1 ve Seviye 2 şarj kablolarıyla satışa çıkaran şirket tıpkı teknoloji devi Apple'ın şarj adaptörünü telefondan ayrı satması gibi şarj paketlerini araçlarından ayrı satışa çıkaracak.

Artık yeni bir Tesla alacak olanlar, Seviye 1 kabloyu 275 dolar, Seviye 2 kabloyu ise 400 dolar ödeyerek alabilecek. Elon Musk, bu kabloların genellikle kullanılmadığını, pek çok kişinin şarj istasyonlarına giderek araçlarını şarj ettiklerini belirtti ve bu nedenle, şirket için kabloların araçla birlikte satılmasının gereksiz masraf olduğunu açıkladı.

Yeni şarj konnektör paketlerindeki adaptör, evlerde bulunan prizler ile de dolabilecek. Yeni sisteme ilk olarak ABD'de geçiş yapılacak ve ardından Tesla araçların kullanıldığı her yerde şirketin yeni sisteme geçmesi bekleniyor.

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