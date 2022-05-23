Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Pandemi, çip, ham madde, tedarik, konteyner gibi farklı alanlardaki problemlere çözüm arayan otomotiv sektörü şimdilerde ise Çin’in en büyük şehirlerinden Şanghay’da yaşanan gelişmelere odaklandı. Pandemi kapsamında Çin’in aldığı karantina tedbirleri nedeniyle Şanghay’da otomotiv sektörüne tedarik parçaları üreten fabrikalar kapanırken, ticari gemilerin de liman açıklarında beklemesi sıkıntının boyutunu arttırıyor. Tüm yaşananların sıfır araç üretimine yönelik etkileri tartışılırken, otomotiv satış sonrası pazarında güncel durum da merak edilen konular arasında yer aldı. Konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneğinin (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp “Ne yazık ki otomobil üreticileri; banttan araç indirmeleri için gerekli olan parçalar noktasında sıkıntı yaşıyor. Türkiye’de otomotiv yedek parça konusunda ise bulunabilirlik ve çeşitlilik her geçen gün artıyor. Stok seviyelerimiz geçen yıla göre oldukça yüksek. Sektördeki firmalar hem ihracat için hem yurt içi pazar için tam kapa-site çalışıyorlar. Özellikle ihracatta büyük bir talep söz konusu” dedi.

Şirketlerin maliyetlerinde yaşanan artışa da dikkat çeken Özalp “Bunun çözümü de satış sonrası pazarı ve OSS Derneği… Ortaya koyduğumuz alternatif markalarla bu enflasyonist artış karşısında tüketicilerin lehine çalışmalar yapıyoruz. Ancak şirketlerin maliyetlerindeki ciddi yükseliş nedeniyle ilerleyen dönemde yedek parça fiyatları artabilir. Henüz fiyat artışlarının yaşanmadığı bir dönemdeyken herkesin araç bakımlarını yaptırmaları gerekiyor” diye konuştu.

İHRACAT BÜYÜYOR

İhracat çalışmaları hakkında bilgiler veren Ziya Özalp “Sektördeki firmalar hem ihracat için hem yurt içi pazar için ful kapasite çalışıyorlar. İhracat noktasında birçok Avrupa ülkesinden, Kuzey Afrika ülkesinden ciddi bir talep söz konusu. Rusya da ihracat pazarlarımız arasında yer alıyor. Ama öncelikli hedef iç pazar” dedi.

2. EL PAZARI STOK YAPIYOR

Yılın ilk çeyreğini durgun geçiren kullanılmış otomobil pazarı bayramla biraz hareketlenmiş olsa da "stoklamaya" yönelik hareketler devam ediyor. Bulunurluk sıkıntısının eylül ayına kadar devam edeceğine dikkat çeken Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş "Şu anda ikinci el otomobil pazarında net olarak gördüğümüz durum, belirli otomobillerin sürekli stoklandığı ve bilinçli olarak fiyatlarının artırıldığı. Sene başından bu yana yüzde 20-25 bandında fiyat artışı yaşanırken; yükselen kur, tedarik sorunları, günlük kiralamadaki hareketlilik nedeniyle yaz aylarında da aynı oranda bir artışa şahit olacağımızı öngörüyoruz. İçinde bulunduğumuz atmosferde her 30 kişiden 1'i ticaret amacıyla ikinci el otomobil alıp satıyor" açıklamasını yaptı.

Otomotiv sanayi fırsatçılık peşinde değil Herkesin aklındaki soru, kurlar 5 artarken niye fiyatlar 15 arttı? Enerji, ham madde gibi kalemlerde yaşanan artış ise yüzde 120 gibi oranları zorlamaya başladı.