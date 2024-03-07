Apple büyük kumar oynuyor! En ufak hatanın bedeli ağır olacak

Marka kurucusu Steve Jobs’un büyük hayalini rafa kaldırarak iCar projesinden vazgeçen şirket, aslına bakarsanız otomotiv tarafında kapısını çalmadığı kimse bırakmamış. Güçlü rakiplerle savaşmak yerine sektörden çekilmeyi tercih eden Apple, yeni gözdesi yapay zeka için bambaşka risklerle karşı karşıya. Şirketin en ufak bir hatası artık onun için çok ciddi bir değer kaybı demek…

Jobs’un kemiklerini sızlatan haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Ölümünden kısa süre önce en büyük hayalinin otomobil üretmek olduğunu söyleyen Jobs sıkı bir Mercedes-Benz tutkunuydu. Kim bilir belki de bilgisayar dünyasına hakim olduktan sonra otomotiv tarafında gözünü Mercedes-Benz’in koltuğuna dikmişti ve belki de yaşasaydı…

APPLE ve MERCEDES-BENZ İLİŞKİSİ

Şirketin TITAN ve iCar olarak iki farklı isimle gündeme gelen otomobil girişimi, 2014 yılında başlamıştı. Proje sonlandırıldıktan sonra ABD ve Avrupa basınında konuyla ilgili ilginç iddialar gündeme gelmeye başladı. Apple'ın Tesla ile ortaklık görüşmesinin raporları daha yeni ortaya çıkmıştı ki; Bloomberg kaynaklı başka bir habere göre Apple, Mercedes-Benz’le de otomobil üretimi için ciddi görüşmelere imza atmış. Bloomberg’in haberinde Apple’ın, iCar üretimi için Mercedes-Benz ile “ortaklık üretim” planladığı, bu görüşmelerin aylardır sürdüğü ve her iki şirketin de birlikte aktif olarak elektrikli otomobil projesi üzerinde çalıştığı belirtiliyor...

APPLE PAYALAŞMAYI SEVMİYOR

Konuyla ilgili iddialarda Mercedes-Benz’in, Apple Car'ı üretirken aynı zamanda Apple'ın otonom sürüş platformunu kendi otomobil üretiminde de kullanmak istediği; benzer teknolojiye sahip modeller geliştirmek üzere çalışabileceği belirtiliyor. Öte yandan Apple şirket yöneticilerinin, Mercedes-Benz ile yapılan onca çalışmanın ardından Apple'ın kendi başına bir araba üretebileceğinden emin olması nedeniyle bu ortaklıktan çekildiği dile getiriliyor…

APLLE McLaren’i ALMAK İSTEDİ

Geçmişte Apple’ın otomobil üretimi için Tesla'yı satın alma fikri üzerine, Elon Musk ile bazı görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu haberlere cevap Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi, açıklamasında görüşmeleri doğrulayan Cook, anlaşmadan Apple tarafı olarak işin daha çok başındayken çekildiklerini bildirdi. Fakat daha sonra elektrikli otomobil bataryası konusunda Tesla ve Apple tekrar aynı masaya oturdu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, öte yandan Apple'ın lüks spor otomobil üreticisi McLaren'ı satın almak için adım attığı basına yansımıştı. Teknoloji devinin ayrıca Ford ile görüştüğü, Lincoln markası altında bir Apple Car üretip piyasaya sunma fikri üzerinde çalıştıkları, patent ve lisans konularında anlaşamadıkları için masada ayrıldıkları gündeme gelmişti…

APPLE GPT’DE BAŞARISIZ OLURSA?

Otomobilden yüzünü tekrar teknolojiye çeviren şirket artık tamamen yapay zekaya odaklanmış durumda. Apple GPT gün geçtikçe teknoloji basınında daha fazla yer bulmaya devam ederken, yatırımcılar ise artık Apple hisselerine daha temkinli yaklaşıyor. Eğer yapay zeka girişiminde de otomobilde olduğu gibi bir geri çekilme veya rakiplerin arkasında kalma durumu söz konusu olursa Apple’ın “En Değerli Şirket” unvanı ciddi şekilde zedelenebilir. Otomotiv tarafında rekabet, Çin’in oyuna sert girmesiyle her geçen gün zorlaşıyor. Teknoloji liginde ise Çin tüm gücüyle çalışırken özellikle yapay zeka tarafında Microsoft ve NVIDIA’nın Apple’ın çok ilerisinde olduğu da ortada.

RAKİPLERLE BAŞ EDEBİLECEK GÜÇTE Mİ?

2024 Yılında telefon ve tablet satışlarında ciddi düşüş yaşayan Apple’ın artan üretim maliyetleriyle başı ayrı bir dertte. Öte yandan rakipler Apple’ın çiplerinden daha güçlü işlemciler üretmeyi başarırken neredeyse tamamı Google çatısı altında güçlerini birleştirmiş durumda. Yeni çıkan telefonlarında bir önceki nesle göre ciddi bir ilerleme kaydedemeyen Apple, bu yıl tanıtılması planlanan iPhone 16 için hazırlıklara başlamış durumda. Tarihine ilk defa virüs vakası yaşayan iPhone, yeni modeli ve İOS18 için şimdilik tamamen yapay zeka hamlesine bel bağlamış durumda. Teknoloji meraklıları gibi artık yatırımcıların gözü de Apple şirketinin üzerinde…