B sınıfına dişli rakip! Tamamen elektrikli Alpine A290

Renault çatısı altında yeniden ikonik araçlar pazara sunmaya başlayan Alpine, şehir içi kullanım için ürettiği ve aynı zamanda ilk elektrikli otomobili olan A290 modelini dünyaya tanıttı

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Araç 4 metreden kısa olmasına rağmen, sahip olduğu gövde tasarımı ve orantılarıyla kaslı bir görünüm sergiliyor.

326 litre bagaja sahip otomobilin iç tarafı ise Nappa deri detaylar eşliğinde yüksek teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, A290 modelinin, Alpine markasının sportif ruhunu taşıyan beş kapılı yeni bir “hot hatch” tarzı otomobil olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi: Kompakt ölçüleri ile şehir içinde konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi yaşatan bir araç karşımızda.

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Aynı zamanda kendinizi Alpine’in heyecan verici dünyası içerisinde bulmanızı sağlıyor. Tıpkı A110’da olduğu gibi A290’da da aerodinamiğe büyük bir önem verildi. Tamamen alüminyumdan oluşan gövdesi ve özel tasarımı, sınıfının en çevik modellerinden biri olma özelliğini taşımasını sağlıyor.

380 kilometreye kadar menzili bulunan Alpine’in ilk elektrikli modeli A290, elektrifikasyonun otomotiv dünyasında geldiği konumun önemini bir defa daha vurguluyor. Yakın gelecekte yarış pistlerinde de göreceğimiz elektrikli otomobillerin ilk temsilcilerinden olacak bu model, OYAK’ın da girişimi ve destekleri ile 2025 yılının ikinci yarısında Türkiye’deki kullanıcıları ile buluşacak…