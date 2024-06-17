Otoda yerliden kaçış sürüyor! Türkiye’de satılan 10 araçtan 7’si ithal

Mayıs ayında en fazla ihracat 1,37 milyar dolarlık ciro ile binek otomobilde yaşandı. Bu dönemde Almanya’ya ihracat yüzde 14 artışla 485 milyon dolara ulaşırken, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye pazarında beş ayda 35 bin adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 3,2 milyar dolara ulaştı. Ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrinin payı ise yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ürün grubu yüzde 24 artışla binek otomobillerde yaşandı. Öte yandan “eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar” ihracatı ise bu dönemde yüzde 9 gerilerken, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 35 oranında büyüdü.

ALMANYA İLK SIRADA

Sektörün önemli pazarlarından ABD’ye yüzde 25, Fransa’ya yüzde 20, Romanya’ya yüzde 88, Fas’a yüzde 31 ihracat artış yaşanırken; Mayıs 2024’te binek otomobillerde önemli pazarlarımızdan İspanya’ya yüzde 46, İtalya’ya yüzde 84, Birleşik Krallık’a yüzde 60, Almanya’ya yüzde 104, Hollanda’ya yüzde 138, İsveç’e yüzde 90, ihracat artışı yaşandı. Mayıs ayında yüzde 14 artış ile 485 milyon dolarlık ihracat yapılan Almanya, en fazla ihracat yapılan ülke olurken, Fransa 389 milyon dolarlık rakamla ikinci büyük pazar oldu.

İÇERİDE DURUM FARKLI

Öte yandan Türkiye perakende otomobil pazarında ise ihracata ters orantılı bir büyüme söz konusu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre; otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yılın ilk beş ayında ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 68,8, Türkiye’de üretilen araçların payı ise yüzde 31,1 olarak dikkati çekti. Bu dönemde gerçekleştirdiği 58 bin 212 adetlik satışın 50 bin 501’i Türkiye’de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında lider olurken; 53 bin 708 toplam satışın 38 bin 285’i yerli üretim olan Renault ikinci ve 23 bin 651 toplam satışın 16 bin 118’i yerli üretim olan Toyota ise üçüncü sırada yer aldı. Togg’un toplam satış rakamı ise 11 bin 288 olarak bildirildi.

ÇİNLİLER İKİNCİ SIRADA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomotiv pazarında beş ayda gerçekleştirdiği 35 bin 168 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı. Volkswagen’in ardından 26 bin 990 satışla Çinli Chery ikinci, 26 bin 193 satışla Peugeot üçüncü, 24 bin 28 satışla Citroën dördüncü ve 22 bin 586 satışla Ford beşinci sırada yer aldı. OSD tarafından yayınlanan satış verilerine göre 2024’ün ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 büyürken bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 10 oranında artış sağladı. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 8, ağır ticari araç pazarında yüzde 7, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 8 geriledi. 2024 yılı ocak-mayıs döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.