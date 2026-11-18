BMW’nin yeni elektrikli sedanı i3, Norveç’ten İspanya’ya uzanan yaklaşık 5.900 kilometrelik yolculuğu toplam 2 saat 46 dakikalık şarjla tamamladı. Sekiz ülkeden geçen otomobilin ortalama tüketimi 100 kilometrede 12,5 kWsa olarak açıklandı.

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Elektrikli otomobillerde uzun yol kullanımını belirleyen iki önemli unsur olan enerji tüketimi ve şarj hızı, BMW’nin Avrupa boyunca gerçekleştirdiği sürüşte bir araya geldi. Neue Klasse temelli yeni i3 50 xDrive, Norveç’in kuzeyindeki Nordkapp’tan yola çıkarak İspanya’nın güneyindeki Tarifa’ya ulaştı.

Toplam 5.886,7 kilometrelik parkurda Danimarka, Almanya ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu sekiz ülkeden geçildi. BMW’nin paylaştığı sonuçlara göre otomobilin yol boyunca DC şarj cihazlarına bağlı kaldığı toplam süre 2 saat 45 dakika 54 saniye oldu.

ŞARJ SIRASINDA ORTALAMA 275 KW GÜCE ULAŞTI

Yolculuk boyunca otomobil, ülkelerin mevcut şarj ağlarında bulunan ve herkesin erişimine açık istasyonlarda şarj edildi. Şarj işlemlerindeki ortalama güç 275 kW olarak ölçüldü.

i3 50 xDrive uygun koşullarda 400 kW’a kadar DC şarj kabul edebiliyor. Bataryanın doluluk oranına ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişen şarj gücünün, yolculuktaki işlemler genelinde 275 kW seviyesinde gerçekleşmesi toplam bekleme süresini kısalttı. BMW’nin açıkladığı yalnızca sürüş süresi ise 3 gün, 2 saat ve 41 dakika oldu. Şarj için verilen yaklaşık 2 saat 46 dakikalık sonuç, bu uzun yolculuk sırasında bataryaya enerji aktarılan sürelerin toplamından oluşuyor.

BMW i3, 5.887 kilometrelik yol üç saatten az az şarjla bitirdi

100 KİLOMETREDE 12,5 KWSA TÜKETTİ

Yolculuğun sonunda ortalama enerji tüketimi 100 kilometrede 12,5 kWsa olarak açıklandı. Böylece otomobil, donanıma göre 13,4 ile 18 kWsa arasında değişen resmi WLTP karma tüketim değerlerinin altında bir sonuç elde etti.

Düşük tüketimde otomobilin aerodinamik yapısı ve aktarma sistemindeki verimlilik çalışmaları etkili oldu. Yeni i3’ün hava sürtünme katsayısı 0,21 olarak açıklanırken, yolculukta 19 inç aerodinamik jantlar ve düşük yuvarlanma dirençli lastikler kullanıldı. BMW ayrıca altıncı nesil elektrik motorlarındaki enerji kayıplarının önceki nesle göre yüzde 40 azaltıldığını belirtiyor. Yeni silindirik batarya hücreleri de önceki nesildeki prizmatik hücrelere göre hacim başına yüzde 20 daha fazla enerji depolayabiliyor.

GÜZERGAH PLANLAMASI DA SONUCU ETKİLEDİ

Sürüş, Rafael de Mestre’nin başlattığı Paneuropeana kapsamında gerçekleştirildi. Bu organizasyonda belirli kontrol noktalarından geçerek Avrupa’yı mümkün olan en kısa toplam şarj süresiyle aşmak hedefleniyor.

Kontrol noktaları önceden belirlenirken kullanılacak şarj istasyonları ekiplere bırakılıyor. Bu nedenle güzergah seçimi, istasyonların kapasitesi, hava koşulları ve trafik durumu da sonuca etki ediyor.

BMW i3, 5.887 kilometrelik yol üç saatten az az şarjla bitirdi

BMW, kullanılan otomobilin donanım ve yazılım açısından müşterilere sunulan seri üretim araçlarla aynı olduğunu açıkladı. Yolculukta ikinci bir i3 ve bir iX3 destek aracı olarak görev yaptı. Şirket, elde edilen şarj süresinin 2017’deki önceki dereceyi yedi saatten fazla iyileştirdiğini belirtti.

463 HP GÜÇ VE 912 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

Yolculukta kullanılan i3 50 xDrive, ön ve arka akstaki iki elektrik motoruyla toplam 345 kW, yaklaşık 463 HP güç ve 645 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekişli sedan, 0’dan 100 km/sa hıza 4,7 saniyede ulaşıyor.

Kullanılabilir kapasitesi 108,7 kWsa olan batarya, uygun donanım kombinasyonunda WLTP ölçümüne göre 912 kilometreye kadar menzil sağlıyor. Otomobilin 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde, uygun hızlı şarj koşullarında 10 dakikada 423 kilometreye kadar WLTP menziline karşılık gelen enerji alınabiliyor.



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