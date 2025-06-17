Chery Tiggo 8 Pro Max’de 250 bin TL indirim, 600 bin TL kredi, 0 faiz!

Kısa sürede Türkiye pazarında büyük beğeni kazanan ve ülkemizin en çok satan SUV markaları arasına adını yazdıran Chery; 7 kişilik oturma kapasitesine sahip Tiggo 8 Pro Max modelinde nakit alımlarda 250 bin TL indirim fırsatı sunuyor. Markanın amiral gemisi modeli için kredi kullanmak isteyen müşterilere ise 600 bin TL %0 faiz imkânı teklif ediliyor, işte detaylar...

Chery, Türkiye SUV pazarında dikkat çeken kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Markanın 7 kişilik oturma kapasitesine sahip amiral gemisi modeli Tiggo 8 Pro Max için haziran ayına özel büyük indirim ve faizsiz kredi fırsatları sunuluyor.

Nakit alımlarda 250 bin TL’ye varan indirim sağlanırken, kredi kullanmak isteyenlere 600 bin TL’ye kadar %0 faizli finansman desteği veriliyor. Kampanya yalnızca Tiggo 8 Pro Max ile sınırlı değil; Tiggo 7 Pro Max ve Omoda 5 Pro modellerinde de cazip avantajlar dikkat çekiyor.

TİCARİ MÜŞTERİLERE ÖZEL: 250 BİN TL İNDİRİM + 0 FAİZLİ KREDİ

Gelişmiş teknolojilerle donatılan SUV modelleri ile güvenlik ve sürüş keyfi sunan Chery, haziran ayı boyunca devam eden nakit alım ve kredi kullanımlarında sunduğu cazip koşullarla kullanıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli olan Tiggo 8 Pro Max’in 2025 model yılı Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 250.000 TL nakit indirimi ve 600.000 TL 6 ay %0 faizli kredi avantajı yer alıyor.

BİREYSEL ALICILARA DA BÜYÜK FIRSATLAR

Bununla birlikte bireysel müşterilere özel, Tiggo 8 Pro Max’in Intelligent versiyonunda geçerli 200.000 TL nakit indirimi ve Exceptional versiyonunda geçerli 250.000 TL nakit indirimi sunuluyor. Chery Tiggo 8 Pro Max, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik geniş hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor.

DONANIM SEVİYELERİ VE PREMİUM ÖZELLİKLER

Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı araç, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları ile premium konfor duygusunu yaşatıyor. TIGGO8 PRO MAX, Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile sunuluyor.

TIGGO 7 PRO MAX'DE KREDİ MİKTARI 300 BİN TL

Öte yandan markanın Tiggo 7 Pro Max modelinde Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere özel, 230.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi olanağı, Exceptional versiyonunda ise 250.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi avantajı sağlanıyor.

Omoda 5 Pro

OMODA 5 PRO'DA 225 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Omoda 5 Pro modeline baktığımızda ise Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere özel 200.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL 11 ay bireysel kredi avantajı karşımıza çıkıyor.

Omoda 5 Pro’nun Exceptional versiyonunda ise nakit indirimi 225.000 TL olarak uygulanıyor.