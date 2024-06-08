Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi geldi!

Daha önce yüzde 10 oranında uygulanan ek ithalat vergisi, Çin'den ithal edilen benzinli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit tüm otomobil modelleri için ilave yüzde 40 arttırılarak güncellendi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Chery, MG gibi markaların fiyatları ciddi oranda zamlanacak.

Mevcutta sadece Çin’den ithal elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, alınan yeni kararla artık tüm yakıt türlerindeki araçlar için uygulanacak. Uzun zamandır sektörde konuşulan İlave Gümrük Vergisi, Resmi Gazete’de yayınlanan kararla gerçeklik kazanmış oldu. 8639 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı otomobiller için ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanacak. Ek gümrük vergisi; yüzde 40 ek vergi ile 7.000 dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanacak.

TEMMUZ AYININ İLK HAFTASI UYGULANACAK

Yeni vergi uygulaması 07 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. İlave gümrük vergisi uygulaması; Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesinde 87’nci fasılda listelenen motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunları aksam, parça ve aksesuarlarının tamamı için geçerli olacak.

Daha önce tamamen elektrikli otomobilleri kapsayan yasa yeni uygulama ile silindir hacmi fark etmeksizin; içten yanmalı motorla çalışan otomobiller ile elektrik motorlu otomobilleri ve elektrikli araç bataryalarını da kapsayacak.

ÇİNLİ MARKALAR ABD EKONOMİSİNİ DE VURDU

Çin otomotiv üretimi ve ihracatıyla tüm dünya pazarında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Bu durum ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşını da giderek kızıştırıyor. Düşük maliyetlerle üretilen ve Çin devletinin teşvikleriyle ciddi oranda fiyat avantajı kazanan ucuz otomobiller ABD pazarında dengelerini bozarken, sanayide de istihdamı ciddi oranda tehdit etmeye başladı.

Bununla ilgili Biden hükümetine otomotiv sektöründen baskılar artmaya başlarken ABD hükümeti de Çin üretimi elektrikli araçlara yüzde 100'e varan gümrük vergisini uygulamaya aldı. Öte yandan ABD'de yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutulan Çinli otomobiller, bundan böyle yüzde 100 vergiye tabi tutuldu.

Elektrikli araçlara yönelik pil parçaları ve lityum iyon pillerin vergisi ise yüzde 7,5'ten yüzde 25'e yükseldi. Ayrıca 2025 yılına kadar Çin'den gelen yarı iletkenlere uygulanan tarife oranı ikiye katlanarak yüzde 50'ye çıktı.

Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu olmuştu.

Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroldu geçtiğimiz Ocak ayında yaptığı basın toplantısında bu konuya dikkat çekerek, Çin’in otomotiv sanayi için büyük riskler taşıdığını dile getirmişti. Eroldu açıklamasında; “Sadece elektrikli otomobillere uygulanan önlemler yeterli değil çünkü Çin’den ithal ve ülkemizde satılan araçların yüzde 78’i içten yanmalı” ifadelerini kullanmıştı.

43 MİLYAR DOLARLIK TEHDİT

OSD Başkanı Eroldu Çinli markaların Türkiye’de dış ticaret dengesi açısından sorun teşkil ettiğini belirterek açıklamasında şunları dile getirmişti; “2023’ün 11 ayında biz Çin’den 41.7 milyar dolar ithalat yaparken yalnızca 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirebildik.

Çok ciddi bir açık var ve bu her gün gittikçe büyüyor. Türkiye’nin Çin ile olan ticaret açığı 2019 yılında 16 milyar dolarken 2023’te sadece 11 ayda 38 milyar dolara yükselmiş durumda. Bu durum karşısında görülüyor ki; yılı 42-43 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı ile kapatmış olacağız. Bu sürdürülebilir bir şey değil…”