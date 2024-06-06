Tesla’dan Nvidia ile dev yatırım atağı: 4 milyar dolar!

Elektrikli araç pazarında rekabet batarya ve şarj teknolojilerinde gibi görünse de aslında en büyük savaş yazılım ve yapay zeka alanında yaşanıyor. Alman üretici VW’nin sorunları bir türlü aşamadığı ve elektrikli dünyasında Çinlilerin gerisinde kaldığı bu yeni dünyada Tesla’dan sıra dışı bir atak sinyali geldi.

Yapay zeka teknolojilerinin yeni nesil araçlarda daha fazla yer almaya başlamasıyla markaların arasında rekabet farklı bir boyuta taşındı. Çinli otomobil üreticilerinin tek çatı altında güçlerini birleştirerek teknoloji devi Huawei’nin de desteği ile açık ara öne çıkmaya başladığı alanda, yeni bir atılım ABD’li üretici Tesla’dan geldi. Markanın yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2024 yılı içinde donanım geliştirmeye başlayacaklarını açıkladı. Bu konuya 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırdığını açıklayan Musk, bunun en az yarısının yapay zeka için kullanılacağını belirtti.

ZAMANA KARŞI YARIŞIYORLAR

Daha önce Nvidia ile iş birliği yapan Tesla, geliştirdiği yeni araçlarda Kaliforniya merkezli Nvidia’nın yeni nesil işlemcilerini kullanıyor. Avrupa kaynaklı haberlere göre geçtiğimiz salı günü işlemci tedariğinde öncelik talep eden Tesla, Nvidia’nın yeni yapay zeka çiplerine erken erişim sağlamaya çalışıyor. Nisan ayında bu yılki 10 milyar doların üzerindeki yatırım tahminini yineleyen Tesla, gelecek yıllarda da yapay zeka için benzer rakamlarda bir bütçe planlaması yapıyor.

ÇİNLİLERİN GERİSİNDE KALMAK İSTEMİYOR

Avrupalı bir çok otomotiv markası hızlı değişimlerin yaşandığı bu teknoloji savaşında Çinlilerle iş birliğine gitmeyi tercih ederken ABD’li Tesla kendi ayakları üzerinde durarak bağımsızlığını ilan etmek istiyor. Aynı yolu deneyen fakat bir türlü sorunları aşamayan VW ise hem elektrikli modellerde hem de otonom sürüş teknolojilerinde Avrupalı ve Çinli rakiplerinin çok gerisinde kalmış durumda. BMW ve Mercedes bu alanda bir çok teknolojiye ortak yatırım yaparken Peugeot, Citreon ve Fiat gibi dev markaları bünyesünde barından Stellantis grubu ise Çinli Leap Motor’la kurduğu ortaklık neticesinde çok hızlı ilerleyen markalar arasında yer alıyor.