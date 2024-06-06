Türkiye’deki ilk ve tek Mercedes-Maybach S-Serisi Night Series Edition, Maybach Boutique Fişekhane’de tanıtıldı!

Türkiye’deki ilk ve tek Mercedes-Maybach S-Serisi Night Series Edition, 4 Haziran’da dünyadaki 8 mağazadan biri olan Maybach Boutique Fişekhane’de özel bir etkinlikte tanıtıldı.

Night Series Edition ile markanın seçkin portföyünü geliştirirken, Mercedes-Maybach’ın sunduğu lüks ve rafine sportifliği farklı bir seviyeye taşıyor. Koyu krom unsurlar, ışığı kesilmiş bir mücevher gibi yakalayan yüzeyler ve Maybach tasarımını yeni bir seviyeye taşıyan iç tasarım ile büyülü bir atmosfer oluşturuyor. Night Series Edition ile hayran kitlesini genişletmeyi hedefleyen Mercedes-Maybach, hem iç hem dış tasarım detaylarıyla alışılmışın dışında olmanın güzelliğini vurgularken özel işçilik ve üst düzey kalitede de sınır tanımıyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi Night Series Edition için düzenlenen etkinlikte konuşan Mercedes-Benz İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Dünyadaki 8 Maybach Boutique’ten biri olan bu özel mağazada, lüksü ve performansı birlikte sunan Türkiye’deki ilk ve tek Mercedes-Maybach S-Serisi Night Series Edition’ı sizlerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Kişiye özel olarak üretilen bu özel araç, her detayında tutku ve el işçiliğinin izlerini taşıyor” diyerek gerçek lüks ve kişiye özel bir deneyim sunduklarının altını çiziyor.

TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Farlardaki pembe altın rengi ve koyu metalik krom unsurlar gibi değerli ayrıntılar, tasarımın zarif ve uzun siluetini daha da belirgin hale getirirken koyu krom ve siyah renk kaplamalı iki görünür egzoz borusuyla da vurgulanıyor.

Ortalama yakıt tüketimi 14,1-13,8 l/100 km, ortalama CO₂ emisyonu 320-314 g/km olan Mercedes Maybach S-Serisi'nin ikonik iç tasarımındaki lüks, Night Series ile bir üst seviyeye taşınıyor. Maybach ayrıcalığı Siyah İnci nappa deri ile siyah veya koyu beyaz/siyah MANUFAKTUR iç tasarım varyantıyla genişletiliyor. Siyah/Siyah İnci nappa deri seçeneğindeki asil sedef efekti, altın-gri parlak şeritlerle iç mekânı öne çıkartıyor.

MERCEDES-MAYBACH S 580/MERCEDES-MAYBACH S 680 HANGİ ÖZELLİKLERİ İÇERİYOR?

Koyu krom kaplamalı özel dış tasarım öğeleri

Maybach radyatör koruması

Ön tampon kaplaması

Kaputta Mercedes yıldızı ve krom kaplama

Kapı kollarında koyu krom detaylar

C sütununda Maybach amblemi

Marşpiye üzerinde süsleme şeridi

Bagaj kapağında Mercedes yıldızı, ‘Maybach’ yazısı, model amblemi ve süsleme şeridi

Egzoz kaplaması

Arka tamponda süsleme şeridi

Parlak siyah B sütunu

Parlak siyah dış ayna hazneleri farklı olarak araç rengine de boyalı. Ayrıca obsidyen siyahı metalik boya seçeneği ile

Parlak siyah arka tampon alt bölümü

50,8 cm (20 inç) Maybach 7 kollu hafif alaşım jantlar



Projeksiyon fonksiyonlu DİJİTAL Light:

Pembe altın pimler

Maybach amblemleri

Night Series’e özgü öğeler siyah renkte

Mercedes-Maybach deseninin animasyonlu projeksiyonu ile çevresinin aydınlatması



YENİ MAYBACH'IN İÇ TASARIMI NASIL?