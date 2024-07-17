Çinli otomobillere getirilen vergi insanlara soruldu! Türk halkının yüzde 67'si getirilen yüzde 40'lık vergiyi yanlış buluyor

Areda Piar araştırma şirketinin 2.432 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 67’si Çin otomobillerine uygulanan yüzde 40’lık ek gümrük vergisini yanlış buluyor.

Bu hatayı yapanlar 5 yıl men edilecek! İşte ehliyet sınavında dikkat edilmesi gerekenler

Bu hatayı yapanlar 5 yıl men edilecek! İşte ehliyet sınavında dikkat edilmesi gerekenler

Türkiye’deki yerli üretimin korunması amacıyla 7 Temmuz 2024'te Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi. Uygulamaya koyulan bu vergi sistemiyle birlikte, Türkiye’nin cari açığının önemli bir bölümünü oluşturan Çin’e karşı da önlem alınması hedefleniyor.

Pazar araştırmaları ile tanınan Areda Piar araştırma şirketi, Çin otomobillerine uygulanan ek vergi uygulamasını Türk halkına sordu. Araştırma verilerine göre, Türk halkının yüzde 67’si, Çin otomobillerine getirilen yüzde 40’lık ek gümrük vergisi uygulamasını yanlış buluyor. Yüzde 33’lük kesim ise bu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyor.

EK VERGİYE ERKEKLERDEN ÇOK KADINLAR TEPKİLİ

Araştırmanın detayları incelendiğinde ilginç bir sonuç da ortaya çıkıyor. Çin otomobillerine uygulanan ek gümrük vergisine erkeklerin yüzde 66,1’i karşı çıkarken kadınlarda bu oran yüzde 68’e kadar yükseliyor. Buna paralel olarak kadınların yüzde 32’si vergi uygulamasını desteklerken erkeklerdeki karşılığı yüzde 33,9 olarak araştırmaya yansıyor.

Çin otomobillerine uygulanan yüzde 40’lık ek vergiye en çok karşı çıkan yaş grubu yüzde 70,2 ile 35-54 yaş aralığındakiler. Bu yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 29,8’i ise uygulamayı destekliyor.

55 yaş ve üzerindeki katılımcılar da yüzde 69 ile vergiye karşı çıkanlar arasında. Bu yaş grubunun yüzde 31’i ise ek vergi uygulamasını doğru buluyor. Araştırmanın dikkat çeken verilerinden biri, 18-34 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 37,9 ile ek vergi uygulamasına en çok destek veren grupta yer alması. Ancak yine de bu yaş aralığındakiler de yüzde 62,1 ile çoğunluğu ek vergi uygulamasına karşı çıkanlara katılıyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Türkiye genelinde 2.432 kişinin katıldığı ve 27 Haziran-1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.