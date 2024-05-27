Citroen yeni modeliyle dengeleri değiştirecek! Avrupa’nın Çinlilere ilk cevabı: e-C3

Düşük maliyetlerle üretilen ve uygun fiyatlarla Avrupa pazarını domine etmeye başlayan Çinlilere ilk cevap Stellantis’ten geldi. Grubun geliştirdiği “Akıllı Platform” altyapısını ilk olarak Yeni C3 modelinde kullanan Citroen, yüksek teknoloji, güvenlik ve konforu Çinlilerin oyununu bozacak şartlarda sunacak…

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Çatısı altında bulunan markalarla Avrupa’nın en büyük otomotiv üreticisi olan Steallantis, Yeni Citroen C3 modeliyle iddialı bir çıkış yaptı. Düşük üretim maliyeti ve ucuz modellerle Avrupa pazarında giderek artan Çinlilere cevap niteliğinde geliştirilen ve “Akıllı Platform” adı verilen sistemle grubun ilk ürettiği model olma özelliğini taşıyan Yeni C3, 20 bin avroluk çıkış fiyatı ile dengeleri ciddi şekilde değiştirecek. Özellikle elektrikli otomobili herkes için ulaşılabilir hâle getirecek bu platform ilerleyen tarihlerde grubun diğer markalarında farklı modellerde de karşımıza çıkmaya devam edecek.

1 MİLYON TL BANDINDA TÜRKİYE'DE SATILACAK

Yeni geliştirilen C3 modelini, yüzde 100 elektrikli olarak eylül ayında ülkemiz yollara çıkması planlanıyor. Araç ilk önce tamamen elektrikli motorla Türkiye’ye giriş yapacak. Planlamalara göre 1 milyon TL bandında iddialı bir fiyatla çıkış yapması beklenen modelin WLTP ölçümlerine göre şehir içi menzili ise 440 km. 44 kWsa LFP batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle karşımıza çıkan araca gelecek yıl başında ise hibrit model 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonu da eklenecek.

HEDEFİMİZ YÜZDE 20

Konuyla ilgili açıklamasında yeni C3’ün, markanın amiral gemilerinden biri olduğunu söyleyen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yeni e-C3, elektrikli C4 ve elektrikli C4 X’ten sonra elektrikli araç ürün gamımızdaki 3’üncü model olacak. Yeni aracımızla birlikte elektrikli araçların toplam satışlarımız içindeki payını yüzde 15 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise hedefimiz bu oranı yüzde 20’lere yükseltmek” dedi.

Yeni C3’ün Akıllı platform sayesinde ciddi bir maliyet avantajı kazandığına dikkat çeken Alkım; “Bu maliyet avantajını kullanacağız. Elektrikliler de zaten yüzde 10’luk bir ÖTV olduğu için içten yanmalı modellere göre vergi avantajı çok ciddi. Hem maliyet hem vergi avantajını kullanarak iddialı bir fiyatla çıkış yapacağız. Gerçekten ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor olmak bizler için kıymetli” dedi.

BÜTÜN YELPAZE GÜNCELLENDİ

Citroen Türkiye’de satışa sunduğu hafif ticari araç ürün gamını tamamen yeniledi. Markanın yeni logosunun ilk kez kullanıldığı Berlingo Kombi, Berlingo Van, Spacetourer, Jumpy Panelvan ve Jumper’dan oluşan hafif ticari ürün gamı iddialı fiyatlarla vitrinde yerini aldı. Citroen Türkiye Genel Müdürü Alkım konuyla ilgili açıklamasında “Ticari segmenti bizim için çok önemli. Toplam pazarın yüzde 22’sini ticari araçlar oluştururken, bizim satışlarımızın ise yüzde 28’i ticari araç modellerinden geliyor. 2023 yılında pazarın en fazla büyüyen hafif ticari araç markası olarak bu iddiamızı somutlaştırmış olduk” dedi.