Dodge Charger da elektriklendi 

Efsane Amerikan otomobilleri tek tek elektrikli dünyasına giriş yapmaya devam ediyor. İlk adım Ford Mustang tarafından gelmişti. Ardından ikinci adımı Dodge attı ve otomobil tarihinin en ikonik modellerinden biri olan Charger, 670 beygirlik EV modelini tanıttı.

Her geçen gün yeni bir elektrikli model tanıtılıyor ama bazı modellerin elektriklenmesi otomobil meraklılarını derinden etkiliyor. Bunlardan birisi de kesinlikle Dodge Charger. Çünkü hastaları için bu otomobilin motor sesi adeta bir terapi olarak nitelendiriliyordu…

DİĞER ELEKTRİKLİLER GİBİ DEĞİL

Ford'un elektrikli bir otomobile Mustang logosunu koyması zaten otomobil tutkunları tarafında işin tadını kaçırmıştı, ardından Ford Explorer ve sonra F-150 Lightning derken şimdi bu rüzgara Dodge’de kapıldı. Dünyaya nâm salan Hemi V-8'lerini tamamen emekliye marka bu performansı şimdi elektrikle sağlamaya çalışıyor ama Dodge CEO'su Tim Kuniskis'in konuyla ilgili ufak bir açıklaması meraklılarının içine biraz su serpti. Kuniskis konuşmasında “EV'ler performans yerine ekonomi odaklı ancak 2024 Dodge Charger Daytona öyle değil, biz onu güç ve performans için üretiyor” ifadelerine yer verdi…

400 VOLTLUK BİR CANAVAR

Dodge markasının “Amerikan Muscle Car” tarihine derin izler bırakan Charger modeli elektrikli tarafta her ikisi de 4 lastikten çekişli, iki farklı donanımla podyuma çıkıyor. Nispeten daha ulaşılabilir olan modeli 496 beygir güç üretirken 317 mil civarında bir menzil sunuyor. Daha fazla güç isteyenler için ise 670 beygir gücündeki Scat paketi hazırlanmış ve her iki versiyonda 400 voltluk bir mimariye sahip. Araç 350 kW'lık DC hızlı şarj cihazına takıldığında 183 kilovatlık maksimum şarj hızına erişebiliyor ve bu bağlantı hızıyla bataryasını yaklaşık 28 dakika içinde yüzde 20'den yüzde 80'e taşıyabiliyor…

3,3 SANİYEDE 100KM…

Dodge, 496 beygirlik versiyonunda 0’dan 100km hıza 4,7 saniyede ulaşıyor ama 670 beygirlik Scat paketinde ise bu hızlanmayı 3,3 saniyede tamamlayabiliyor. Daytona EV modellerinde çeşitli sürüş modları bulunuyor. Sürücü isterse şehir trafiğinde daha ekonomik ve menzil konusunda daha bonkör modelerı seçebilirken, birazcık yaramazlık yapmak isteyenlere drift modu, sport+ gibi kışkırtıcı sürüş modları sunulurken ben bu işin hakkını veririm diyenlere drag ve race sürüş modları sunuluyor. Track Pack olarak adlandırılan bu dünyaya giriş yaptığınızda ise kullanıcıların video ve diğer verileri kaydetmesine olanak tanıyan bir performans veri kaydedicisini karşınıza çıkıyor…