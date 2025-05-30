Düğünde zincirleme Xiaomi kazası: Otonom sistemler tartışma konusu!

Teknoloji devi Xiaomi’nin Çin pazarını alt üst eden elektrikli sedan modeli SU7, düğün konvoylarının vazgeçilmez ikonlarından biri haline gelmeye başladı. Fakat son yaşanan trafik kazası, hem markayı hem de acil durum sistemlerini tartışma odağına taşıdı.

Çin’in en büyük sosyal medya ağı Weibo’da izlenme rekorları kıran ilginç kaza, ülke gündeminde tartışılmaya başladı. Talihsiz olayda, evlenmek için 25-05-2025 tarihini seçen çift, konvoyla evden çıkarak düğüne doğru ilerlerken zincirleme bir kaza yaşandı.

Kazada dört Xiaomi SU7 modeli birbirine girerken, çiftin gelin arabası olarak kullanılan SU7 ise olayı çiziksiz atlatmayı başardı. Kaza anına ait görüntüler Çin sosyal medyasında hızla viral olurken, beraberinde büyük bir tartışmayı da tetikledi: “Hani otomatik çarpışma önleyici sistem vardı?”

Görgü tanıklarının ifadelerine ve Weibo'da dolaşan videolara göre, kaza konvoyda önde ilerleyen SU7 modelinin bir anda frene basmasıyla meydana geldi. Hemen arkasındaki aynı model araçlar bu ani frene ayak uyduramayarak zincirleme kazaya sebep oldu.

YARALANAN OLMADI

Gündüz saatlerinde şehir trafiğinde meydana gelen kazada, araçların ön ve arka taraflarında gözle görülür ciddi hasarlar oluştu. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tüm yolcular ve sürücüler sadece panik yaşayarak durumu atlattı.

Kaza videolarının yayılmasının ardından birçok kullanıcı, “Kırık parçalar mutluluğun işareti” şeklinde esprili yorumlarda bulunurken, tartışma konusu olan Xiaomi'nin otonom acil frenleme (AEB) sisteminin neden devreye girmediği henüz netlik kazanmış değil. Ancak kazayı teknik bir arızaya bağlayan somut bir kanıt da bulunmuş değil.

DÜĞÜNLERİN VAZGEÇİLMEZ İKONU HALİNE GELDİ

Xiaomi SU7, tasarımı, teknolojik duruşu ve geniş renk seçenekleri sayesinde son zamanlarda Çin düğün konvoylarının ikonik araçlarından biri haline geldi. Genellikle Audi, BMW ve Porsche gibi geleneksel lüks markaların yanında ya da onların yerine tercih edilen SU7, bazı şirketler tarafından sadece bu iş için kiralanmaya başlandı.