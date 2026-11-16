Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Trafiğe kaydı yapılan otomobillerde Renault ilk sırada yer alırken yerli otomobil TOGG ikinci oldu. Volkswagen üçüncü sıraya yerleşirken otomobil pazarındaki marka dağılımı dikkat çekti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilerle birlikte Türkiye'de ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en fazla paya sahip markalar belli oldu.

Ekim ayında toplam 62 bin 97 otomobilin trafiğe kaydı yapılırken, Renault listenin ilk sırasında yer aldı. Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG ise birçok küresel otomobil üreticisini geride bırakarak ikinci sıraya yerleşti.

Ekim ayında en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu! TOGG zirveyi zorluyor

RENAULT İLK SIRADA, TOGG İKİNCİ OLDU

TÜİK verilerine göre ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,5'ini Renault oluşturdu. Listenin ikinci sırasında yüzde 11,7 payla TOGG, üçüncü sırasında ise yüzde 11,1 ile Volkswagen yer aldı.

Hyundai yüzde 8,2 ile dördüncü, Toyota ise yüzde 5,6 ile beşinci sırada kendisine yer buldu.

İlk üç markanın toplam payı yüzde 37,3'e ulaşırken, TOGG'un otomobil kayıtlarındaki yüksek payı dikkat çekti.

Ekim ayında en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu! TOGG zirveyi zorluyor

İŞTE EKİM AYINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN 10 OTOMOBİL MARKASI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı şöyle gerçekleşti:

Renault: %14,5 TOGG: %11,7 Volkswagen: %11,1 Hyundai: %8,2 Toyota: %5,6 BMW: %5,0 Skoda: %4,8 Mercedes-Benz: %4,7 Peugeot: %4,4 Kia: %3,7

Listenin devamında Dacia ve Nissan yüzde 2,6'şar, Volvo ve Opel yüzde 2,2'şer, Citroen yüzde 2,0, Cupra yüzde 1,5, Chery yüzde 1,4, Ford yüzde 1,3, Fiat yüzde 1,2 ve Audi yüzde 1,1 pay aldı.

Ekim ayında en çok tercih edilen otomobil markaları belli oldu! TOGG zirveyi zorluyor

OTOMOBİL KAYITLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ekim ayında Türkiye genelinde 130 bin 697 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 47,5'ini otomobiller, yüzde 36,4'ünü motosikletler ve yüzde 10,4'ünü kamyonetler oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 26,8 azaldı.

TÜRKİYE'DE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 35 MİLYONU AŞTI

TÜİK verilerine göre ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 35 milyon 189 bin 866'ya ulaştı.

Bu araçların yüzde 51,7'sini otomobiller oluştururken motosikletlerin payı yüzde 21,9, kamyonetlerin payı ise yüzde 14,2 olarak kaydedildi.

Öte yandan ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,4'ü benzinli, yüzde 32,1'i hibrit, yüzde 19,1'i elektrikli ve yüzde 7'si dizel oldu. LPG'li otomobillerin payı ise yüzde 1,4 olarak açıklandı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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