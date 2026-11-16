Üretim ve satışlar düşerken otomotiv ihracatında değer yükseliyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2026 yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı.

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Buna göre, toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 92 bin 519 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 17 düşüşle 592 bin 163 adede geriledi. Ticari araç üretimi ise yüzde 12 artarken, bu yükselişte hafif ticari araçlardaki yüzde 13, ağır ticari araçlardaki yüzde 5’lik artış etkili oldu. Buna karşın ticari araç pazarında yüzde 9 daralma yaşandı.

İHRACAT 35 MİLYAR DOLARDA

İhracat tarafında da düşüş yaşandı. İlk 10 ayda toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 azalarak 779 bin 557’ye, otomobil ihracatı ise yüzde 25 gerileyerek 364 bin 639 adede indi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ilk 10 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı yüzde 3 artışla 35,2 milyar dolara ulaştı. Öte yandan hafif ticari ve otomobil satışları iç pazar toplamında yüzde 15 daralırken otomobil satışlarında düşüş yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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