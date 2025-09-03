Elektrikli araçlarda gizli tehlike! Tam 'bitti' derken yeniden başlayabilir

Satışında büyük artış yaşanan ve artık yollarda sıklıkla gördüğümüz elektrikli otomobillerde gözden kaçan tehlike gün yüzüne çıktı.

Son dönemde elektrikli araçlarda çıkan yangınlar medyada sıklıkla yer alıyor. Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Aksu Canbay, bu araçlarda kullanılan lityum iyon bataryalarının termal kaçış riskinin çok yüksek olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Canbay, yangın söndürme tüpleriyle alevleri söndürmenin mümkün olduğunu fakat içten içe batarya hücresinde meydana gelen yanmanın devam ettiğini ifade etti. Canbay, her ne kadar yüzeyde bir alevlenme görülmese de birkaç gün sonra batarya içerisindeki hücrede tekrardan alevlenme riskinin ortaya çıktığını dile getirdi.

"TEKRARDAN ALEVLENME RİSKİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Elektrikli otomobillerin geleneksel olarak kullanılan otomobiller gibi içten yanmalı motorlarla çalışmadığını belirten Fizik Uzmanı Prof. Dr. Canbay, "Elektrikli otomobillerde temel prensip elektrik enerjisinin bataryada kimyasal enerji olarak depolanması ve bunun daha sonra birçok motora aktarılması şeklinde gerçekleşiyor. Özellikle elektrikli otomobillerde en çok kullanılan batarya lityum iyon bataryalar ve lityum iyon bataryalarda termal kaçış riski çok yüksek. Dolayısıyla bu termal kaçış riskinden dolayı hücrelerde meydana gelen aşırı ısınma hücrelerde bir iletim mekanizmasıyla birbirine aktarılıyor ve devamında aşırı ısınma sonucu bir yangın çıkıyor" dedi.

"Yangının çıkmasıyla beraber içeride bir gaz meydana geliyor" diyen Canbay, "Bu silsile birbirini tetikleyerek alevlenmeye neden oluyor. Bunları portatif yangın söndürme tüpleriyle söndürmek mümkün, sadece o an için aktif alev ile oksijen arasındaki bağı kesiyorsunuz fakat bu içten içe batarya hücresinde meydana gelen yanma, devam ediyor. Her ne kadar yüzeyde bir alevlenme görmeseniz de birkaç gün sonra batarya içerisindeki hücrede tekrardan alevlenme riski ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.