Gerçek kullanıcı verisi: Elektriklide yakıt giderleri %66 azalıyor!

Bugüne kadar yaklaşık 2500 kullanıcı tarafından hesaplama yapılan ve tamamen ücretsiz bir uygulama olan www.elektrikliarachesapla.com ortaya çıkan verileri kamuoyuyla paylaştı. Dizel, benzinli ve hibrit motor kullanıcılarının da veri paylaştığı platformda, elektrikli araçların yüzde 35 ile yüzde 89 arasında tasarruf sağladığı belirlenirken; tüm katılımcıların verileri değerlendirildiğinde ortalama yakıt maliyeti tasarrufu ise yüzde 66 olarak tespit edildi.

EPDK verileri açıkladı! Türkiye'de ne kadar şarj istasyonu var? En iyi elektrikli araç şarj cihazı hangisi?

EPDK verileri açıkladı! Türkiye'de ne kadar şarj istasyonu var? En iyi elektrikli araç şarj cihazı hangisi?

Elektrikliarachesapla.com sitesindeki anketin sonuçlarına göre, katılımcıların %45’i benzinli, yüzde %44’ü dizel ve %11’i hibrit araç kullanıyor. Anket katılımcıları arasında yaklaşık 270 hibrit araç sahibinin girdiği veriler sonucunda, hibrit araçtan elektrikli bir araca geçişte elde edilecek yakıt tasarruf ortalaması %57 olarak ortaya çıktı. Dizel sahiplerinin yakıt tasarruf ortalaması %66 ve benzinli araç sahiplerinin ortalaması ise %64 olarak paylaşıldı. Anket katılımcılarının, araçları ile yaptıkları toplam kilometre, araçların şehir içi ve şehirlerarası kullanımları ve katılımcının kendi evinde ve iş yerindeki şarj ünitesi kurma olanakları gibi değişkenler, bu sonuçların elde edilmesinde etkili oldu.

EVDEN ŞARJ ORANI YÜZDE 46

Web sitesi üzerinden yakıt tüketimi ve tasarruf oranı hesaplanırken mevcut aracın şehir içi 100 km’de kaç litre yakıt tükettiği, ayda ortalama kaç km yol yaptığı, aracınızın günün büyük bölümünde otoparkta mı yoksa sahada mı olduğu gibi sorular yer alıyor. Katılımcıların %46’sı kendi evinden şarj imkanı bulurken; %12’si ise hem evinde hem de iş yerinde şarj imkânı bulduğunu belirtti.

Anket verilerini açıklayan Voltify’nin Kurucusu ve CEO’su Mehmet Yiğit, 6 aydır hizmet verdiklerine dikkat çekerek; “Türkiye’nin elektrikli araçlara olan ilgisini bu anketle ortaya çıkmış durumda. Binlerce araç sahibi, yaşam tarzlarına ve kullanım alışkanlıklarına göre elektrikli araca geçiş ile elde edecekleri tasarruf oranını hesapladı ve hesaplamaya da devam ediyor. Ankete katılanlar %35 ile %89 arasında tasarruf oranına ulaştılar.

Bu sonuçların araç sahiplerini elektrikli arabalara geçiş konusunda cesaretlendirdiğini düşünüyorum. 2024 yılının ilk altı ayında satılan elektrikli arabaların sayısı önceki senenin aynı dönemine göre %33 artarken, Voltify’da kiralama sayımız da hızla yükseliyor. Voltify, Türkiye’de satışı bulunan elektrikli araçların %80’ini temsil ederek sürdürülebilirliğe destek sağlamaya devam ediyor. Son 1 yılda filomuz sayesinde 650 tondan fazla karbon salımını önledik. Hem müşterilerimize fiyat avantajı sunmaya hem de gezegenimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.