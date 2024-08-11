EPDK verileri açıkladı! Türkiye'de ne kadar şarj istasyonu var? En iyi elektrikli araç şarj cihazı hangisi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK), Haziran ayına ilişkin Türkiye'nin şarj istasyonlarının istatistiklerini yayınladı. Peki, Türkiye'de kaç adet elektrikli şarj istasyonu var? Kaç adet elektrikli şarj istasyonu işletmecisi var? İşte detaylar...

Efsane bir otomobil daha elektriklendi: Dodge Charger EV

Efsane bir otomobil daha elektriklendi: Dodge Charger EV

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'deki şarj istasyonlarına ilişkin Haziran 2024 dönemi istatistiklerini açıkladı. Elektrikli araç sayısındaki artışla birlikte şarj noktalarının da hızla çoğaldığı görüldü.

TÜRKİYE'DE KAÇ ADET ELEKTRİKLİ ARAÇ VAR?

Rapora göre, geçen yılın Haziran ayında Türkiye'de 27.476 olan elektrikli araç sayısı, 2024'ün Haziran ayında 123.977'e ulaştı. Bu hızlı artış, şarj altyapısının da genişlemesine neden oldu.

TÜRKİYE'DE KAÇ ADET ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONU VAR?

Elektrikli araçların sayısındaki bu artış, şarj noktalarının sayısında da büyük bir artışa yol açtı. 2023 Haziran'ında 5.192 olan şarj noktası sayısı, 2024 Haziran'ında 20.065'e yükseldi. Bu artış, özellikle yavaş şarj olarak bilinen AC şarj noktalarında görüldü. AC şarj noktalarının sayısı 4.550'den 12.755'e çıkarken, hızlı şarj (DC) noktalarının sayısı ise 1.362'den 7.310'a yükseldi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞARJ İSTASYONU HANGİ MARKA?

Şarj istasyonu işletmecileri arasında en fazla şarj soketine sahip olan ZES, 3.910 adetle ilk sırada yer alıyor. Eşarj, 1.723 adet ile ikinci sırada, Voltrun ise 1.093 adet ile üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg'un Trugo şarj ağı ise 1.037 şarj noktasıyla dördüncü sırada yer aldı.

ZES ve Voltrun'ın şarj noktalarının çoğunluğu yavaş şarj hızı sunan AC soketlerden oluşurken, Eşarj ve Trugo'nun şarj ağı büyük ölçüde hızlı şarj sağlayan DC soketlerinden oluşuyor. Bu, özellikle hızlı şarj ihtiyacı olan sürücüler için önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Şarj noktalarının toplam kurulu gücü de büyük bir artış gösterdi. Geçen yıl 284 MW olan kurulu güç, bu yıl 1.209 MW seviyesine çıktı. Bu artış, Türkiye'nin elektrikli araç altyapısında ne denli hızlı bir gelişme yaşandığını ortaya koyuyor.

Türkiye'de elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, şarj altyapısının da hızla gelişmeye devam edeceği öngörülüyor. Elektrikli araç sahipleri için bu artan şarj ağı, daha güvenli ve erişilebilir bir sürüş deneyimi sunuyor.