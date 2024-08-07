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Efsane bir otomobil daha elektriklendi: Dodge Charger EV

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Efsane bir otomobil daha elektriklendi: Dodge Charger EV

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerikan otomobil rüyasının renkli markaları arasında yer alan Dodge, tamamen elektrikli ilk spor arabası Charger Daytona modelini dünyaya duyurdu. Otomobilin efsaneleşmiş motora sesi ise araca dijital olarak yüklenirken hayranlarını üzen bir diğer konu ise turbo beslemeli benzinli motor seçeneğine oranla oldukça yüksek açıklanan fiyatı; iste ayrıntılar:

Detroit; Amerika’nın otomotiv şehri… Dodge markası da Amerika’nın en meşhur yüzlerinden biri. Hele Charger modeli ise tam bir efsane. Kaputun altında yer alan V mimariye sahip 8 silindirli ve yüksek performans için tasarlanmış egzoz sistemi; bu gücü tekerleklere aktaran mükemmel bir matematikle üretilmiş vites kutusu, 60 yıllara gönderme yapan ve günümüzle yoğrulan tasarım çizgileri…

Efsane bir otomobil daha elektriklendi: Dodge Charger EV - 1. Resim

DODGE CHARGER DEYTONA KAÇ PARA? 

Bu koca efsanenin sonunu getirecek ilk model Dodge tarafında resmi olarak tanıtıldı. Tamamen elektrikli ilk Charger Daytona gün yüzüne çıkarılırken bir çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Beklenenin aksine benzinli modelden daha pahalı olarak vitrinde yer alan elektrikli Charger en az 10.000 $ daha yüksek bir etiketle fiyatıyla merakalılarını şaşırttı.

Efsane bir otomobil daha elektriklendi: Dodge Charger EV - 2. Resim

DODGE CHARGER EV KAÇ BEYGİR?

Fakat Charger R/T modelinde yer alan 5,7 litrelik Hemi motor 370 beygir güç üretirken, EV model ise başlangıç seviyesinde 495 beygirle karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca Scat Pack olarak adlandırılan 6,4 litrelik 485 beygir gücündeki versiyonun rakibi olacak elektrikli versiyonu ise 670 beygir gücünde. Performans seven kullanıcıların yakından takip ettiği bu gelişmede en çok merak edilen bir diğer konu da otomobilin 800W mimariye sahip batarya dolum hızı ve menzil oranları.

Efsane bir otomobil daha elektriklendi: Dodge Charger EV - 3. Resim

DODGE CHARGER EV NE KADAR?

Şimdilik bu konuda teknik bir açıklama yapılmasa da fiyat tarafında beklentiler şuanda meraklılarını üzmüş durumda. Benzinli Charger R/T modelinin 45,065 dolarlık fiyat etiketinin yanı sıra bu modele eş değer olarak tanıtılan Charger Electric’in fiyatı 55,995 dolar, Charger Scat Pack’in 51,925 dolarlık fiyatına nazaran bu modele eş değer performansa sahip Charger Electric’in fiyatı ise 64,995 dolar olarak dikkat çekici. Dodge Charger Daytona Electric 0’dan 100 km’ye 3.3 saniyede tırmanırken yazılımla sınırlandırılan son hızı ise 220km… 

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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